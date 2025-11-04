Lo reconocen en Europa: Alajuelense supera a Saprissa ante los ojos del mundo y sorprende a Costa Rica

El fútbol costarricense vuelve a estar en el radar internacional, y esta vez con Liga Deportiva Alajuelense como protagonista. Esta vez, fue desde Europa en donde destacaron el gran nivel que viene demostrando el conjunto manudo.

¿Cuál es el ranking que integra Alajuelense?

El reconocido medio europeo 1x1Ftbl publicó su más reciente ranking de los mejores equipos de América, y el resultado sorprendió a muchos: la Liga fue catalogada como el mejor club de Centroamérica, superando ampliamente al Deportivo Saprissa.

Según la publicación, Alajuelense ocupa el puesto 25 del continente, mientras que Saprissa aparece en el lugar 43, una diferencia que refleja el momento actual de ambos equipos tanto en resultados como en proyección internacional.

El medio europeo explicó que la clasificación se construye a partir de factores como la forma actual, los títulos recientes, el potencial de plantilla, los resultados en enfrentamientos directos, así como la presencia y desempeño en competiciones internacionales. En todos esos apartados, el conjunto rojinegro salió mejor posicionado que su clásico rival.

Así es el ranking de clubes americanos. (FOTO: 1X1Ftbl)

El rendimiento del equipo dirigido por Óscar Ramírez en la Copa Centroamericana, torneo en el que alcanzó la final, fue clave para que Alajuelense escalara posiciones en el ranking y consolidara su reputación fuera de las fronteras ticas.

Por su parte, Saprissa, que históricamente ha sido el equipo costarricense con mayor peso continental, ha perdido terreno en los últimos tiempos. Las eliminaciones tempranas en torneos internacionales, sumadas a la salida de su presidente Juan Carlos Rojas y a la falta de consistencia en el campeonato local, han afectado su posición en la lista.