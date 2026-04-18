Liberia no se achica: José Saturnino Cardozo necesitó solo 3 palabras para enviarle una amenaza directa a Alajuelense

Municipal Liberia recabó un triunfo clave por 1-0 frente a Cartaginés en el inicio de la jornada 16 gracias al gol de penal de Erick “Cubo” Torres, que puso a delirar a los presentes en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño y le permitió al cuadro aurinegro escalar hasta el tercer lugar del Clausura 2026, con 27 puntos.

Esta victoria, además de acercar a los coyotes a la Copa Centroamericana, le mete presión a Liga Deportiva Alajuelense, que ahora marcha quinto (22) y deberá ganarle sí o sí a Saprissa este domingo en el Clásico Nacional para llegar a las dos últimas fechas con chances matemáticas de meterse en zona de clasificación.

Antes del vibrante cierre de la fase regular, que enfrentará a rojinegros y liberianos en Ciudad Quesada el próximo domingo 26 de abril, a ambos equipos les esperan duelos complicados contra Puntarenas y Sporting, respectivamente, entre semana.

José Saturnino Cardozo advirtió sin rodeos a Alajuelense

Consciente de que en la jornada final Liberia muy posiblemente tendrá entre sus manos el destino de Alajuelense, su entrenador, José Saturnino Cardozo, envió un mensaje certero, que no pasará desapercibido en el liguismo, durante la rueda de prensa posterior al triunfo ante Cartaginés.

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“Es un equipo que ha ido agarrando una identidad importante. Los equipos que vienen acá saben que van a sufrir“, fue la advertencia del DT paraguayo, quien añadió: “Van a sufrir a partir del esfuerzo que hacen mis jugadores. A algunos le gustará como jugamos, a otros no, el fútbol es así, pero a este equipo lo tienen que tener siempre presente porque a partir del trabajo, a partir del esfuerzo, hemos creado una familia, un buen grupo de jugadores determinantes, que empezaron a trabajar duro para demostrar toda la capacidad que tienen y eso me pone muy contento”.

Con respecto a la lucha que mantienen con los blanquiazules en la acumulada (están empatados en 54 puntos), Cardozo fue tajante: “Por la cabeza nuestra nunca pasó que tenemos que estar pensando en la Copa Centroamericana, nosotros pensamos en crecer antes las adversidades. Estos jugadores empezaron a sentir lo que están haciendo, empezaron a creer en ellos mismos, han trabajado duro. Trabajar con nosotros no es tan fácil, somos muy exigentes, y por eso justamente el carácter y la personalidad que tiene este equipo de luchar siempre ante todos, nunca baja los brazos”.

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“Paso a paso, nosotros no nos apresuramos para nada, sabemos que todos los equipos son importantes. Hoy tengo que felicitar a mis jugadores, me siento muy orgulloso de lo que muestran dentro del campo de juego. En todas las pelotas divididas van con una determinación increíble, cuando tenemos que atacar lo hacemos bastante bien, buena movilidad, buena posesión, la intensidad que tenemos en los primeros 15, 20 minutos, fue muy importante. Fallamos unas dos o tres oportunidades, pero necesitábamos paciencia”, cerró el ex goleador.