Mientras crecen los rumores sobre Alajuelense, en Liberia ya adelantaron qué pasará con Saturnino Cardozo

En el fútbol de Costa Rica hay nombres que, cuando empiezan a sonar, mueven todo el tablero. Y en las últimas semanas, José Saturnino Cardozo se convirtió en uno de esos protagonistas. Su trabajo en Municipal Liberia no pasó desapercibido y los rumores sobre un posible interés de la Liga Deportiva Alajuelense empezaron a tomar fuerza.

El contexto alimenta la versión. Liberia fue semifinalista en el torneo anterior y, en el actual Clausura 2026, se mantiene en puestos de clasificación a falta de pocas jornadas. Además, el equipo sigue en la pelea por meterse en la Copa Centroamericana, consolidando un proyecto que empieza a llamar la atención.

Pero cuando parecía que el nombre de Saturnino Cardozo empezaba a salir del club, desde Liberia decidieron hablar claro. Y lo hicieron a través de su presidente, Wílder Eusse, quien dejó un mensaje contundente sobre el futuro del entrenador.

¿Qué sucederá con Saturnino Cardozo?

“La renovación está muy encaminada, estamos en un 80% de que continúe”, aseguró en entrevista con La Nación. En tono paródico, mientras afuera lo vinculan con otros equipos, adentro ya le están preparando la extensión de contrato.

En Liberia son optimistas sobre la continuidad de Saturnino Cardozo. (Foto: Espn)

El jerarca fue más allá y dejó en evidencia la confianza total en el técnico paraguayo. “Él debería seguir, sin importar si el objetivo se cumple o no. Es la cabeza de nuestro proyecto”, afirmó, marcando una postura firme en medio del ruido.

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Las negociaciones avanzan. Eusse reveló que ya hubo reuniones, incluso de forma virtual, para afinar detalles del nuevo acuerdo. La idea es cerrar todo en los próximos días y blindar a una de las piezas más importantes del club.

Sobre el interés de otros equipos, el mensaje también fue claro. “Siempre se le tiran pedradas al mejor árbol”, lanzó, en una frase que resume cómo interpretan desde Liberia el interés externo. Para ellos, no es una amenaza, sino una confirmación de que el trabajo se está haciendo bien.

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Así, en medio de versiones y especulaciones, Liberia tomó posición. Cardozo es prioridad y quieren que siga liderando el proyecto. Y aunque el mercado recién empieza a moverse, en este caso parece que la decisión está casi tomada. Porque mientras otros preguntan, en Liberia ya están listos para firmar.

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Datos Claves

El presidente Wílder Eusse confirmó un 80% de avance en la renovación de Cardozo.

confirmó un de avance en la renovación de Cardozo. José Saturnino Cardozo lidera a Municipal Liberia hacia la clasificación y la Copa Centroamericana.

lidera a hacia la clasificación y la Copa Centroamericana. La directiva de Liberia planea extender el contrato del técnico paraguayo en los próximos días.