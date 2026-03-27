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Leo Menjívar queda expuesto: en Alajuelense destapan la verdadera razón de su salida y El Salvador se lleva una sorpresa

El salvadoreño tuvo un breve paso por los manudos.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Se destapó toda la verdad
Se destapó toda la verdad

El nombre de Leonardo Menjívar volvió a generar debate tanto en El Salvador como en Costa Rica, luego de que finalmente se revelaran detalles sobre su breve paso por la Liga Deportiva Alajuelense, una etapa que hasta ahora estaba rodeada de incógnitas.

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El mediocampista llegó a los manudos con gran expectativa, siendo considerado un fichaje prometedor por su talento, pero su estadía fue efímera y terminó regresando a su país para vincularse con Alianza, primero a préstamo y posteriormente de forma definitiva.

Durante mucho tiempo, ni el club ni el propio jugador ofrecieron una versión clara sobre su salida, lo que alimentó las especulaciones. Sin embargo, la institución rojinegra decidió romper el silencio y explicar lo ocurrido.

Fue Víctor Badilla, director de visorías de la Liga Deportiva Alajuelense, quien dio su punto de vista en el marco del Foro de Gestión Deportiva, donde se abordaron temas de scouting, desarrollo y talento.

La razón detrás de su salida

El directivo fue directo al referirse a las condiciones del futbolista salvadoreño, señalando que el problema no pasaba por su calidad técnica. “Pero no competía o sea le faltaba ese ‘winner’ (gen ganador) interno que a veces los jugadores que no tienen tanta calidad como él son más competitivos y te pueden desplazar”, explicó.

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Estas declaraciones abren el debate sobre el perfil competitivo de Menjívar, quien ahora en Alianza busca consolidarse y demostrar que puede marcar diferencia, no solo por su talento, sino también por su mentalidad dentro del terreno de juego.

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