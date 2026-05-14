A Ismael Rescalvo le sacaron en cara que no ganó ningún título y su respuesta sorprende a Alajuelense: “Lo que menos me preocupa”

Alajuelense anunció a su nuevo DT, quien ya dejó una respuesta que será del agrado de los aficionados del club Manudo.

La Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial este jueves la llegada del español Ismael Rescalvo como su nuevo entrenador en sustitución del Machillo Ramírez de cara a la siguiente temporada en el fútbol de Costa Rica.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar para el estratega europeo y de entrada fue consultado sobre la ausencia de títulos en su carrera, pese a su paso por clubes de México y Sudamérica.

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En ese contexto, Rescalvo aseguró que el fútbol no siempre premia lo inmediato y expuso las razones por la que nunca ha ganado un título con los clubes que ha drigido durante su trayectoria.

Las palabras del DT

“El fútbol no premia lo inmediato, cuando un equipo está acostumbrado a hacer las cosas bien y pelear arriba, al final los títulos llegan. Me pasó en dos circunstancias muy puntuales cuando estaba en Independiente del Valle, llegué con el equipo en descenso y clasificamos a la Sudamericana, pasé a Emelec, el equipo estaba muy cerca de ganar la sudamericana y así como fue”, comenzó explicando el español de 44 años.

En ese mismo contexto, también precisó que en su paso por el fútbol de Bolivia le pasó algo similar, pero que no se quedó cómodo, pese a que estaba cerca de levantar la copa con The Strongest.

Ismael Rescalvo junto al director deportico de Alajuelense, Carlos Vela. Foto: X Alajuelense.

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“La otra situación fue en The Strongest, si me hubiera quedado tranquilo, le sácabamos 14 puntos a Bólivar, título prácticamente en el bolsillo y decidí irme a México porque sentía que mi ciclo había terminado allí y quería un nuevo proyecto”, lanzó.

¿Y las finales perdidas?

Según el nuevo entrenador de Alajuelense, las finales que ha perdido es porque las ha jugado, por lo que, de momento, es lo menos que le preocupa con los manudos.

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“He perdido finales porque las he jugado y en otros casos porque me he ido en momentos cuando el club ha estado cerca de ganarlos. Es lo que menos me preocupa, lo que sí me preocupa es estar bien”, sentenció.

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