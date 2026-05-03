La inesperada respuesta de Jafet Soto cuando le preguntaron por el Machillo Ramírez y su salida de Alajuelense

La campaña de Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026 dejó muchas dudas, luego de quedar fuera de las semifinales bajo la dirección de Machillo Ramírez. Este resultado terminó provocando la salida del técnico rojinegro.

El conjunto manudo finalizó en la quinta posición con 26 puntos, tras registrar 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Esos números no fueron suficientes para ubicarse entre los cuatro mejores del torneo.

Ante este panorama, Jafet Soto, presidente de Herediano, aprovechó el contexto posterior al triunfo florense 0-1 ante Cartaginés en la ida de las semifinales del Clausura 2026 para referirse a la salida de Machillo Ramírez de Alajuelense.

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¿Qué respondió Jafet Soto sobre la salida de Machillo Ramírez de Alajuelense?

La respuesta de Jafet Soto llamó la atención, ya que optó por mantenerse al margen sobre la salida de Machillo Ramírez de Alajuelense, asegurando que no tenía nada que opinar sobre otro equipo.

“No tengo nada que decir de otro equipo”, comentó Jafet Soto. Dicha postura sorprendió, considerando que habitualmente el dirigente de Herediano se caracteriza por emitir comentarios directos y firmes acerca de la actualidad de otros clubes del fútbol nacional.

Jafet Soto – Herediano

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La salida de Machillo Ramírez marca un cierre de un proceso que hace poco celebraba títulos y mostraba estabilidad deportiva. Sin embargo, la irregularidad del equipo, las lesiones y las decisiones cuestionadas terminaron debilitando un proyecto que no logró reaccionar a tiempo en el Clausura.

Herediano enfocado en las semifinales

Jafet Soto dejó claro que su atención está puesta 100% en el partido de vuelta de las semifinales ante Cartaginés.

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El presidente florense resaltó que la serie sigue abierta y que Herediano buscará aprovechar su casa, el estadio Carlos Alvarado, para intentar sellar el boleto a la final.

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Datos claves

Jafet Soto evitó opinar sobre la salida de Machillo Ramírez , afirmando: “No tengo nada que decir de otro equipo”

sobre la salida de , afirmando: La postura del presidente de Herediano sorprendió , ya que normalmente se caracteriza por dar declaraciones firmes sobre otros clubes

, ya que normalmente se caracteriza por dar Sus palabras marcaron distancia con la situación de Alajuelense, dejando claro que no se involucrará en decisiones de otros equipos