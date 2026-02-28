“Indisciplina”: La nueva polémica en la Selección de El Salvador que causa consternación

Un nuevo episodio sacude al fútbol juvenil salvadoreño. La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció este sábado la separación de tres jugadores Sub-20 en plena disputa del Clasificatorio de CONCACAF que se desarrolla en Managua. La decisión, tomada en medio de la competencia, responde a actos de indisciplina que obligaron al cuerpo técnico a actuar de manera inmediata.

A través de un comunicado oficial, la federación confirmó que los futbolistas Brandon Ramírez, Gerson Robles y Eric Velásquez fueron apartados del plantel y regresarán este mismo sábado a El Salvador. Los tres elementos formaban parte del grupo que compite en el torneo regional en busca de un boleto al Premundial, pero tras lo sucedido quedaron fuera de la concentración.

El caso de Brandon Ramírez resulta especialmente llamativo. El atacante, con experiencia en la selección mayor, había sido titular en los encuentros ante Guyana Francesa y San Martín, mostrando liderazgo dentro del campo. Su salida representa una baja sensible en el esquema juvenil.

Por su parte, Gerson Robles se había consolidado como uno de los principales revulsivos del entrenador Erick Dowson Prado, aportando dinámica y desequilibrio en los segundos tiempos. En tanto, Eric Velásquez había sumado minutos importantes, aunque sin la regularidad de sus ahora excompañeros de convocatoria.

En el mismo escrito, la FESFUT explicó que el técnico Dowson Prado presentará un informe detallado de lo ocurrido al Comité Ejecutivo una vez finalice la competencia. La medida busca sentar un precedente claro sobre la disciplina y el compromiso que exige representar a la selección nacional, especialmente en categorías formativas.

Mientras tanto, la Selección Sub-20 continúa concentrada en Managua para encarar los compromisos restantes del clasificatorio ante Belice y Surinam, con la misión intacta de avanzar de ronda. La situación obliga al grupo a cerrar filas y demostrar que, más allá de las bajas, el objetivo colectivo está por encima de cualquier individualidad.