Keylor Navas descartado: Washington Ortega no dudó al elegir al mejor portero y hay polémica

En el fútbol de Costa Rica hay nombres que parecen intocables. Y uno de ellos, sin duda, es Keylor Navas. Por eso, cada vez que alguien evita mencionarlo en una conversación de porteros, el ruido aparece solo. Esta vez, el protagonista fue Washington Ortega, arquero de la Liga Deportiva Alajuelense, que sin querer terminó generando debate.

Todo se dio en un segmento de FUTV, donde el guardameta de Alajuelense participó en un clásico ping pong de preguntas. Un formato relajado, sin presión, pero que muchas veces deja respuestas más sinceras que cualquier conferencia de prensa.

¿Quién es el portero que más le gusta a Washington Ortega?

Cuando le consultaron por su ídolo de infancia, Ortega no dudó. Apuntó directamente a Iker Casillas, una referencia mundial en el arco y campeón del mundo con España. Hasta ahí, nada fuera de lo normal.

Pero la cosa no quedó ahí. En otra pregunta, sobre qué personaje famoso le gustaría conocer, volvió a elegir al español. Dos respuestas, misma dirección. En tono paródico, parecía más un especial de Casillas que una entrevista sobre su carrera.

El momento que terminó de encender la polémica llegó después. Ortega también destacó a Hugo Lloris como el mejor rival que enfrentó y como la camiseta más importante que intercambió. Otra elección internacional, otro nombre pesado.

Y ahí apareció el detalle que no pasó desapercibido. En ningún momento mencionó a Keylor Navas, el referente histórico de Costa Rica y figura indiscutida en el arco de la Selección durante años.

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La ausencia no es menor. Más aún considerando el contexto. Navas es un símbolo nacional y, además, está fuertemente identificado con Saprissa, el eterno rival de Alajuelense. Una combinación que hace que cualquier omisión se lea con lupa.

En redes, la reacción no tardó en llegar. Algunos lo tomaron como un menospreció a Keylor: “Preséntele a Navas para que le cuenta del Real Madrid y de Iker Casillas”.

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Porque en el fútbol tico, elegir a un ídolo no es solo una cuestión de gustos. A veces, también es una forma de posicionarse. Y esta vez, Washington Ortega lo hizo sin decir una sola palabra de más.

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Datos Claves

El guardameta Washington Ortega eligió a Iker Casillas como su máximo ídolo y referente de infancia.

eligió a Iker Casillas como su máximo ídolo y referente de infancia. Ortega destacó al francés Hugo Lloris como el mejor rival que enfrentó en su trayectoria.

destacó al francés Hugo Lloris como el mejor rival que enfrentó en su trayectoria. La ausencia de mención a Keylor Navas generó polémica y debate en las redes sociales nacionales.