Giro inesperado con Jerry Bengtson: Olimpia sacude al histórico delantero en el mercado de fichajes

El delantero histórico de Olimpia se encuentra actualmente como agente libre y su caso tiene nuevas novedades de cara al futuro.

Luego que Olimpia anunciara la salida de seis futbolistas tras el fracaso en el Clausura 2026 de la Liga Nacional; todo indicaba que Jerry Bengtson sería otra de las bajas en el club.

Sin embargo, desde la cueva del león llegan nuevas novedades y de acuerdo a Deportes TVC, el caso tendría un inesperado giro para el delantero, cuyo contrato ya finalizó.

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Los reportes indican que tanto el club como el jugador tienen la disposición de sentarse a dialogar con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo, pero la directiva Merengue ya puso la condición definitiva.

En ese sentido, señalan que Jerry Bengtson podría extender su estadía en el Olimpia de Eduardo Espinel; sin embargo, tendría que aceptar una considerable rebaja salarial, detallan.

Con esa disposición, el futuro quedará en menos del jugador de 39 años y cuyas ofertas ya comenzaron a llegar desde el Olancho FC, según los informes que surgen en pleno mercado de fichajes.

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En síntesis

Olimpia y Bengtson se sentarán a dialogar un nuevo contrato

La renovación dependerá de si el atacante acepta una rebaja en su salario

Olancho FC está atento a la situación del jugador

Olimpia ya anunció seis bajas de cara al próximo torneo

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