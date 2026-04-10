Jugó en Alajuelense, formó parte de la Selección de Costa Rica y ahora está detenido por vínculos con un Cártel de México

El fútbol costarricense amaneció sacudido por una noticia que va mucho más allá de cualquier resultado o polémica deportiva. Un nombre ligado a la Selección de Costa Rica y con pasado en la Liga Deportiva Alajuelense quedó en el centro de una investigación que mezcla deporte, comunidad y un caso judicial de alto impacto.

¿Quién es el ex Alajuelense que está detenido?

Se trata de Jeremy Varela Ugalde, futbolista de la Selección Nacional de Amputados, quien fue detenido este jueves 9 de abril durante un operativo de la Policía de Control de Drogas en su vivienda en Esparza, Puntarenas. Su nombre aparece vinculado a una estructura que estaría relacionada con un cártel de México, lo que generó conmoción inmediata.

Varela, de 42 años, no era un desconocido. Además de su historia en el fútbol adaptado, donde era un convocado habitual, también tuvo paso por equipos como Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. Su vida había estado marcada por la superación, luego de perder una pierna en un accidente de tránsito en 2014.

En tono paródico, la historia parecía de esas que el fútbol suele contar para inspirar. Un jugador que se levanta tras una tragedia, que vuelve a competir y que encuentra en el deporte una segunda oportunidad. Pero esta vez, el giro fue completamente distinto.

Jeremy Varela Ugalde fue detenido por supuesto vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Foto: LDA)

Según las autoridades, Varela y otros dos costarricenses son investigados por colaborar en tareas logísticas para el traslado de droga. Entre las acusaciones, se menciona apoyo en seguridad y abastecimiento de combustible para avionetas que transportaban cocaína desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos.

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El ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó que la organización operaba con pistas clandestinas donde las aeronaves aterrizaban para ser recargadas antes de continuar su ruta. Un esquema que fue desarticulado tras una investigación conjunta con agencias internacionales.

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Los allanamientos se realizaron en distintos puntos del país, incluyendo Puntarenas y Guanacaste, con participación de la PCD, la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, en coordinación con la DEA y el FBI.

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Así, una historia que mezclaba fútbol y resiliencia terminó cruzándose con un caso judicial de gran magnitud. Y en el fútbol tico, donde muchas veces se habla de segundas oportunidades, esta vez el impacto es distinto. Porque el balón quedó de lado y el foco ahora está en una investigación que recién comienza.

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Datos Claves

La PCD detuvo al futbolista Jeremy Varela Ugalde este jueves 9 de abril en Esparza.

este jueves 9 de abril en Esparza. El exjugador de Alajuelense es vinculado logísticamente con un cártel de drogas de México.

es vinculado logísticamente con un cártel de drogas de México. Varela presuntamente colaboraba en el abastecimiento de combustible para avionetas con cocaína desde Sudamérica.