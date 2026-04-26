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“Puede llegar”: Washington Ortega revela la noticia que nadie en Alajuelense quería escuchar sobre su futuro

Ortega puso en duda su continuidad en Alajuelense y llevó mucha preocupación a los manudos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El portero uruguayo no descarta irse.
© Prensa AlajuelenseEl portero uruguayo no descarta irse.

Washington Ortega llenó de incertidumbre a los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense después de sus declaraciones. El uruguayo no aseguró su futuro en el conjunto manudo y comienza a preocupar con una posible salida en el mercado próximo.

El portero se mostró muy autocrítico en la zona mixta tras la eliminación y también manifestó que está contento en Alajuelense actualmente. Sin embargo, no le cierra las puertas a una salida de Costa Rica en el corto plazo.

Yo estoy muy contento en la institución, disfruto mucho estar acá, sé lo que representa y lo que uno debe demostrar en este club tan grande. Mi deseo es quedarme, aunque uno nunca sabe lo que puede pasar porque puede llegar algo que al club le interese y habría que ver”, dijo sobre su futuro.

Washington Ortega se irá de Alajuelense sólo a través de una venta

Ortega tiene contrato con el cuadro manudo hasta el 30 de junio de 2028. Su vínculo laboral no es un problema para Alajuelense. Lo que significa que, en caso de que se marche del club, el uruguayo saldrá a través de una venta y no se irá como agente libre.

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De todas maneras, una posible salida de Washington generaría que la Liga pierda a un líder del camerino. El uruguayo se transformó en uno de los referentes del equipo en el poco tiempo que lleva. Eso se vio reflejado en los últimos partidos del Clausura 2026, en los que llevó la cinta de capitán.

Alajuelense tiene a su reemplazante

No obstante, en Alajuelense no sentirán tanto su partida en caso de que se concrete. En el banco está Bayron Mora, quien fue la gran figura del equipo en la etapa final del semestre anterior. Se lució en la Copa Centroamericana y en el Apertura 2025 pese a que jugó pocos encuentros.

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En resumen

  • El portero uruguayo Washington Ortega tiene contrato vigente con Alajuelense hasta el 30 de junio de 2028.
  • Ortega, quien fue capitán recientemente, solo saldría de la institución mediante una venta económica.
  • El guardameta Bayron Mora se perfila como el reemplazo ante una eventual salida del uruguayo.

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