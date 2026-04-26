Washington Ortega llenó de incertidumbre a los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense después de sus declaraciones. El uruguayo no aseguró su futuro en el conjunto manudo y comienza a preocupar con una posible salida en el mercado próximo.

El portero se mostró muy autocrítico en la zona mixta tras la eliminación y también manifestó que está contento en Alajuelense actualmente. Sin embargo, no le cierra las puertas a una salida de Costa Rica en el corto plazo.

“Yo estoy muy contento en la institución, disfruto mucho estar acá, sé lo que representa y lo que uno debe demostrar en este club tan grande. Mi deseo es quedarme, aunque uno nunca sabe lo que puede pasar porque puede llegar algo que al club le interese y habría que ver”, dijo sobre su futuro.

Washington Ortega se irá de Alajuelense sólo a través de una venta

Ortega tiene contrato con el cuadro manudo hasta el 30 de junio de 2028. Su vínculo laboral no es un problema para Alajuelense. Lo que significa que, en caso de que se marche del club, el uruguayo saldrá a través de una venta y no se irá como agente libre.

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De todas maneras, una posible salida de Washington generaría que la Liga pierda a un líder del camerino. El uruguayo se transformó en uno de los referentes del equipo en el poco tiempo que lleva. Eso se vio reflejado en los últimos partidos del Clausura 2026, en los que llevó la cinta de capitán.

Alajuelense tiene a su reemplazante

No obstante, en Alajuelense no sentirán tanto su partida en caso de que se concrete. En el banco está Bayron Mora, quien fue la gran figura del equipo en la etapa final del semestre anterior. Se lució en la Copa Centroamericana y en el Apertura 2025 pese a que jugó pocos encuentros.

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En resumen