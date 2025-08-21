Kenyel Mitchell a la MLS: Machillo Ramírez sorprende a todos con su respuesta sobre el futuro del juvenil de Alajuelense

La noticia que sacudió la previa del juego de la Liga Deportiva Alajuelense no estuvo relacionada con la alineación ni con el planteamiento táctico, sino con la situación de una de sus joyas más prometedoras: Kenyel Mitchell.

El periodista Kevin Jiménez adelantó que la dirigencia manuda ya habría acordado la venta del joven extremo de 20 años al Minnesota United de la MLS, un traspaso que colocaría al atacante en una de las ligas de mayor crecimiento en la región. Como consecuencia, Mitchell fue retirado de la convocatoria y ni siquiera apareció en el banquillo de suplentes para el compromiso.

La gran incógnita ahora es el futuro inmediato del jugador: si partirá de inmediato hacia Estados Unidos o si se mantendrá cedido en la Liga hasta final de año. En medio de esta incertidumbre, las miradas se posaron en Óscar Ramírez, técnico rojinegro, quien fue consultado tras el partido sobre la situación del juvenil.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre la venta de Kenyel Mitchell?

Su respuesta dejó más preguntas que certezas: “No me puedo referir al tema de Kenyel Mitchell, es un tema administrativo”, se limitó a contestar el entrenador, evitando profundizar en el tema.

El silencio de Ramírez sorprende, considerando que Mitchell ha sido una de las piezas jóvenes más llamativas de la Liga y que su salida significaría un golpe al proyecto deportivo. Sin embargo, el Machillo optó por no entrar en polémicas y dejar el asunto en manos de la directiva.

Kenyel Mitchell seguirá su carrera en el Minnesota United.

Mientras tanto, la afición rojinegra vive la expectativa entre dos escenarios: disfrutar al menos unos meses más del atacante o despedirlo de inmediato rumbo a la MLS.

Lo único claro es que el futuro de Kenyel Mitchell ya parece estar escrito lejos del Morera Soto. A sus 20 años tendrá la gran oportunidad de jugar en la MLS y poder soñar con seguir creciendo fuera de Costa Rica.