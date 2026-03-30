Junto a Leo Messi: Alejandro Bran recibe el llamado desde Concacaf que sorprende a Alajuelense

El presente de Alejandro Bran en Liga Deportiva Alajuelense es bastante complejo. Actualmente, el mediocampista se encuentra separado del primer equipo que dirige Óscar Ramírez y fue enviado a entrenar de forma indefinida con la categoría Sub-21 del club.

Este drástico castigo llegó tras verse involucrado en un altercado con la Fuerza Pública en su condominio luego de una salida nocturna junto a Kenneth Vargas, acto de indisciplina que también le costó su convocatoria a la Selección Nacional.

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Bran vuelve al radar de Concacaf

En medio de este difícil panorama, Alejandro Bran acaba de recibir una noticia muy positiva a nivel internacional: la Concacaf lo incluyó en la publicación oficial de los diez mejores goles de los octavos de final de la actual edición de la Liga de Campeones.

El ente regional destacó la gran anotación de volea que el costarricense le marcó a Los Angeles FC (LAFC) en el partido de ida de la serie. Gracias a la calidad técnica de este remate, el volante manudo comparte la prestigiosa nómina nada menos que con el argentino Lionel Messi, quien fue reconocido por su gol en la eliminación de Inter Miami frente al Nashville FC.

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Además del astro argentino, la lista elaborada por la Concacaf resalta otras grandes definiciones vistas en esta ronda del torneo. Entre ellas aparecen los goles del brasileño Paulinho con la camiseta del Toluca frente a San Diego FC, y del uruguayo Fernando Gorriarán para la histórico remontada de Tigres en su llave contra el FC Cincinnati.

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Curiosamente, el ranking de la confederación también premia a David Martínez, jugador del LAFC, precisamente por el gol que significó la eliminación de Alajuelense del certamen.

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Tras este importante reconocimiento individual a su talento, Bran deberá enfocarse en resolver su situación disciplinaria en Alajuelense para volver a sumar minutos bajo las órdenes del Macho.

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En síntesis

Sanción por indisciplina: Alejandro Bran se encuentra separado del primer equipo de Alajuelense y entrenando con la Sub-21 tras un altercado doméstico con la policía y salidas nocturnas no autorizadas.

Alejandro Bran se encuentra separado del primer equipo de Alajuelense y entrenando con la Sub-21 tras un altercado doméstico con la policía y salidas nocturnas no autorizadas. Reconocimiento de Concacaf: Pese al castigo, la confederación incluyó su gol de volea ante el LAFC como uno de los 10 mejores de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Pese al castigo, la confederación incluyó su gol de volea ante el LAFC como uno de los 10 mejores de los octavos de final de la Concachampions 2026. A la par de las estrellas: Con esta nominación, el volante manudo comparte cartelera con figuras internacionales de la talla de Lionel Messi (Inter Miami), Paulinho (Toluca) y Fernando Gorriarán (Tigres).