La fuerte advertencia de Bryan Ruiz para Alejandro Bran tras el escándalo que indignó a Alajuelense: “No combina”

Ya pasó una semana desde el escándalo protagonizado por Alejandro Bran, jugador de Alajuelense, luego de que se difundieran videos en los que aparece enfrentándose con la policía presuntamente bajo los efectos del alcohol, en hechos ocurridos en el estacionamiento de su condominio.

En Alajuelense tomaron medidas y el jugador quedó apartado del primer equipo, además de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Costa Rica para esta fecha FIFA. Ante este panorama, Bryan Ruiz, una voz autorizada del club y del fútbol tico, decidió romper el silencio.

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¿Qué dijo Bryan Ruiz tras el escándalo de Alejandro Bran?

Bryan Ruiz como actual DT de la Sub-21 en Alajuelense, se refirió al caso de Alejandro Bran con un mensaje claro: reconoció su calidad como futbolista, pero señaló que esta situación debe servirle como aprendizaje tanto a él como a otros jóvenes que aspiran a consolidarse en el profesionalismo, llegar a la selección o jugar en el extranjero.

Bryan Ruiz – Alajuelense

“Lo único que puedo decir es que Bran es un buen jugador y que espero que pueda aprender la lección después de esta situación. Y esto va para los jóvenes también, de que si ellos quieren ser jugadores profesionales y dar el salto a la selección, al exterior, tienen que tomar en cuenta todo tipo de situaciones“, comentó Bryan Ruiz en Pisando el Área.

“Deben tener claras sus prioridades. Vuelvo y repito, ojalá que esto le sirva a Alejandro Bran para que no vuelva a pasar a y a los jóvenes también que escarmienten en cabeza ajena que a veces cuesta, pero a nosotros igual”, aseveró.

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“Todo recae en las prioridades, si el jugador quiere fiesta, la noche y esas cosas, al final eso no combina con lo que es ser un futbolista profesional, por eso deben entender muy bien sus prioridades y dar lo mejor para ser jugadores profesionales“, finalizó Bryan Ruiz.

Datos claves

Bryan Ruiz destacó la calidad de Alejandro Bran , pero remarcó que esta situación debe dejarle una lección.

, pero remarcó que esta situación debe dejarle una lección. Pidió a los jóvenes tener claras sus prioridades si quieren crecer en el fútbol profesional.

si quieren crecer en el fútbol profesional. Señaló que la fiesta y la vida desordenada no van de la mano con ser futbolista profesional.