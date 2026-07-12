Junto a Kyan McDonald: los otros dos juveniles de Alajuelense que Ismael Rescalvo sumaría al primer equipo

Ismael Rescalvo se encuentra frente a su primer gran desafío como entrenador de Liga Deportiva Alajuelense: el choque con Herediano de este domingo por la Supercopa de Costa Rica. Y en la antesala del mismo, incluyó en la convocatoria a una joven promesa, Kyan McDonald. Una decisión que no pasa desapercibida en el liguismo y da una pincelada de su filosofía como DT.

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McDonald tiene apenas 16 años, viene trabajando con el primer equipo y es considerado como una de las promesas del club rojinegro. De hecho, el periodista Kevin Jiménez confirmó que al desequilibrante extremo ya le renovaron contrato por tres años.

El joven seleccionado nacional forma parte de un grupo de doce jugadores que Rescalvo ha estado observando, aunque posiblemente le dará la chance de sumar minutos a un puñado de ellos este semestre: los atacantes Akenai Samuels y Ethan Barley (ambos de 17 años), el lateral derecho Yerlan Sosa (18) y McDonald.

Esteban Cruz y Dylan Masís seguirían en Alajuelense

Aunque también hay otros dos nombres, ya con más rodaje encima, que podrían engrosar las filas de Alajuelense para afrontar un semestre en el que competirá tanto en el Torneo Apertura 2026 como en la Copa Centroamericana. Se trata de Esteban Cruz y Dylan Masís.

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Según la cuenta Manudo Prime, ambos tiene grandes chances de quedarse bajo las órdenes de Rescalvo tras finalizar sus préstamos en Sarchí, club satélite de la Liga, y San Carlos, respectivamente. En el caso del delantero de 21 años, quien acumula 36 apariciones, dos tantos y una asistencia desde su debut en 2022 con los erizos, viene de marcar 5 goles en la segunda división con los sarchiseños.

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Masís, por otro lado, también tuvo bastante rodaje con el equipo de Walter “Paté” Centeno desempeñándose como extremo o volante por izquierda. Disputó 13 partidos y brindó una asistencia en 516 minutos, sin poder asentarse como titular. Antes de ir a la escuadra sancarleña, había pasado por Santa Ana, Sarchí y Saprissa U-20.

En resumen

El extremo de 16 años, Kyan McDonald, encabeza la lista de promesas que Ismael Rescalvo convocó para enfrentar a Herediano, tras haber renovado su contrato por tres años con Alajuelense.

Los canteranos Esteban Cruz (delantero) y Dylan Masís (extremo), quienes regresan de sus respectivos préstamos en Sarchí y San Carlos, tienen altas probabilidades de quedarse definitivamente en el primer equipo.

Rescalvo también sigue muy de cerca a otras jóvenes figuras de la cantera manuda como Akenai Samuels, Ethan Barley y Yerlan Sosa para afrontar el exigente semestre.