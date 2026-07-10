Alajuelense HOY 10 de julio: Celso Borges, dos nuevas joyas en el CAR e Ismael Rescalvo

En Fútbol Centroamérica repasamos la actualidad de Alajuelense: el nuevo rol de Celso Borges, la llegada de dos nuevas joyas al CAR y el presente de Ismael Rescalvo.

A días del inicio de una nueva temporada del fútbol costarricense, en Fútbol Centroamérica les traemos un breve repaso de la actualidad de la Liga Deportiva Alajuelense, cuyo primer equipo masculino trabaja bajo las órdenes de Ismael Rescalvo y pensando en la Supercopa ante el Club Sport Herediano.

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Celso Borges se afianza en su nueva faceta

El capitán de 38 años continúa desempeñándose como comentarista de la cadena Fox Sports en los partidos del Mundial 2026. El jueves, Celso compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se lo ve cubriendo el duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos, el cual terminó con una victoria sencilla para Les Bleus, convertidos en el primer equipo en alcanzar las semifinales del torneo más importante de todos.

Celso Borges gana experiencia como comentarista en el Mundial 2026 (Instagram).

Dos nuevas joyas en el CAR

Según pudo conocer en exclusiva Fútbol Centroamérica, los hermanos Elijah y Peyton Nelson llegaron a prueba al Centro de Alto Rendimiento (CAR) y ya entrenan con las divisiones menores de la institución rojinegra.

Elijah es el mayor de los dos. Tiene 19 años, nació en Estados Unidos y cuenta con raíces que lo vinculan tanto con Costa Rica como con Panamá: su padre es panameño y su abuelo materno es tico.

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Elijah Nelson llegó a la Liga junto a su hermano menor, Peyton (FCA).

Antes de llegar a Alajuela venía jugando en la octava división de Alemania, donde defiende el uniforme del ATS Krefeld. Allí registró 13 goles y 2 asistencias en 11 partidos, números que lo pusieron en el radar del Schalke 04, donde estuvo a prueba con el equipo Sub-23.

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En el plano de selecciones, Elijah fue convocado a la Sub-23 de Costa Rica y ya hizo su debut en un amistoso ante Cuba, ingresando en el complemento de lo que fue un empate 0-0. Esa aparición terminó siendo clave para que Alajuelense acelerara su interés.

Peyton Nelson se mantiene a prueba con el equipo Sub-17 de LDA (FCA).

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Su hermano menor, Peyton, también es delantero y venía jugando en la Southern Soccer Academy, en Estados Unidos. Se trata de un atacante de gran físico, con 1.90 metros de estatura, y con un rendimiento importante en MLS Next, donde acumulaba 20 participaciones (entre goles y asistencias) en 12 partidos.

Peyton fue convocado por Felipe Baloy para la Sub-17 de Panamá en el Torneo Internacional Canteras de América 2026, pero no llegó a debutar con la Marea Roja porque no tenía pasaporte.

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Ismael Rescalvo prepara su debut

Alajuelense comenzará su temporada el domingo 12 de julio enfrentando a Herediano por la Supercopa de Costa Rica, en lo que marcará el debut oficial de Ismael Rescalvo en el banquillo rojinegro.

En la previa del duelo, el técnico español adelantó lo que espera de sus dirigidos: “Que seamos nosotros un equipo valiente, un equipo atrevido, un equipo con personalidad, con intención y que salgamos a ganar desde el minuto uno”, afirmó. “Nos hemos preparado bien en esta pretemporada para el partido del domingo. Sabemos de la exigencia que vamos a enfrentar, por eso nos hemos preparado a consciencia, con mucho trabajo, con criterio e intentar ir mostrando la identidad que buscamos como equipo”.

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Isamel Rescalvo ya acumula dos meses de trabajo en Alajuela (Alajuelense).

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La Supercopa se jugará en el estadio Rafael “Fello” Meza, el domingo 12 de julio desde las 5:00 p.m. (hora de Costa Rica). El vencedor de ese duelo se dejará el boleto para disputar la Recopa del 17 de julio. Ese otro duelo pondrá frente a frente a Saprissa como campeón del Torneo de Copa contra el “Supercampeón”, ya sea Alajuelense o Herediano.