Por qué no juega Marcel Hernández en Herediano vs. Alajuelense por la Supercopa de Costa Rica

El goleador de Herediano no es de la partida para el primer partido de la temporada contra Alajuelense por la Supercopa.

Este domingo 12 de julio, se abre la temporada en Costa Rica con la edición de 2026 de la Supercopa entre los campeones nacionales. Alajuelense, que ganó el Apertura, se mide en el Fello Meza contra Herediano, que se quedó con el Clausura.

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Sorpresivamente para este inicio de la campaña 2026-2027, José Giacone toma la decisión de dejar fuera de los titulares a Marcel Hernández, el mejor jugador que tuvo el conjunto florense en la última estrella que levantó hace apenas unos meses.

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El goleador cubano esperará en el banco de suplentes en el partido que entrega el primer título de la temporada. El técnico argentino optó por no colocar a ningún centro-delantero en el duelo contra los manudos.

Tanto Emerson Bravo como Ronaldo Araya serán los ofensivos más adelantados, pese a que son extremos. Además, Elías Aguilar jugará en esta posición como si se tratara de un falso nueve. ya que el 10 es un mediocampista creativo.

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Además de la suplencia de Marcel Hernández, tampoco está entre los convocados otro de los nuevos delanteros que llegó en este mercado de fichajes. Fernando Lesme, ex Liberia, no ingresó en la convocatoria porque aún no llegó su pase.

La alineación de Herediano para enfrentar a Alajuelense

Herediano: Danny Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Everardo Rubio, Darril Araya; Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Allan Cruz; Keysher Fuller, Emerson Bravo y Ronaldo Araya.