Josimar Alcócer, portador de la mítica dorsal número 10 en la Selección de Costa Rica, es hoy por hoy uno de los legionarios con mejor presente y mayor proyección en el fútbol del Viejo Continente.
El espigado extremo izquierdo de 21 años viene de redondear una gran temporada con el Westerlo de Bélgica, donde se consolidó como una pieza casi inamovible: fue titular en casi el 90% de los partidos de la Jupiler Pro League, aportando 3 goles y repartiendo 4 asistencias.
ver también
Senegal 1-0 Irak EN VIVO: Abdoulaye Seck tiene ganando a los africanos – minuto a minuto
Aunque su contrato con el equipo belga se extiende hasta mediados de 2028, un club histórico de la República Checa ha decidido pisar el acelerador para llevárselo en el presente mercado de fichajes.
Sparta Praga acelera por Alcócer
Este viernes 26 de junio, en plena efervescencia por la definición de la fase de grupos del Mundial 2026, el periodista Kevin Jiménez soltó la noticia a través de sus redes sociales: “El Sparta Praga está cerca de cerrar un acuerdo por Josimar Alcócer con el Westerlo”.
“Uno de los clubes más grandes de República Checa está cerca de fichar al 10 tricolor, el tico viajará el miércoles para someterse a pruebas médicas y detalles finales“, añadió Jiménez, confirmando que el traspaso es inminente.
La próxima casa del 10 de La Selle
El Sparta Praga es el equipo más importante y ganador del fútbol checo. Fundado en 1893 y con sede en el barrio de Letná, en la capital del país, el equipo ha construido su grandeza a partir de una hegemonía a nivel local.
Su apabullante palmarés incluye 38 títulos de liga, 16 copas nacionales y dos Supercopas checas, además de haber conquistado tres Copas Mitropa en el ámbito internacional.
ver también
“Un nuevo récord”: FIFA hace oficial la noticia que expone a Panamá tras quedar eliminada del Mundial 2026
En el presente, el club le ofrecería a Alcócer una vitrina inmejorable: volverá a tener presencia internacional de altísimo nivel al disputar la Champions League 2026/2027.
En síntesis
- Tras su buen desempeño en el Westerlo belga (3 goles y 4 asistencias), Josimar Alcocer está a un paso de convertirse en nuevo jugador del histórico Sparta Praga.
- El extremo costarricense de 21 años viajará a la República Checa este miércoles para superar los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato.
- Llegar al equipo más ganador del fútbol checo le permitirá al actual número 10 de la Selección de Costa Rica disputar la UEFA Champions League.