El 10 de la Selección de Costa Rica dejaría Bélgica tras una destacada temporada para sumarse a las filas de un histórico de Europa.

Josimar Alcócer, portador de la mítica dorsal número 10 en la Selección de Costa Rica, es hoy por hoy uno de los legionarios con mejor presente y mayor proyección en el fútbol del Viejo Continente.

Publicidad

El espigado extremo izquierdo de 21 años viene de redondear una gran temporada con el Westerlo de Bélgica, donde se consolidó como una pieza casi inamovible: fue titular en casi el 90% de los partidos de la Jupiler Pro League, aportando 3 goles y repartiendo 4 asistencias.

ver también Senegal 1-0 Irak EN VIVO: Abdoulaye Seck tiene ganando a los africanos – minuto a minuto

Aunque su contrato con el equipo belga se extiende hasta mediados de 2028, un club histórico de la República Checa ha decidido pisar el acelerador para llevárselo en el presente mercado de fichajes.

Sparta Praga acelera por Alcócer

Este viernes 26 de junio, en plena efervescencia por la definición de la fase de grupos del Mundial 2026, el periodista Kevin Jiménez soltó la noticia a través de sus redes sociales: “El Sparta Praga está cerca de cerrar un acuerdo por Josimar Alcócer con el Westerlo”.

Tweet placeholder

Publicidad

“Uno de los clubes más grandes de República Checa está cerca de fichar al 10 tricolor, el tico viajará el miércoles para someterse a pruebas médicas y detalles finales“, añadió Jiménez, confirmando que el traspaso es inminente.

La próxima casa del 10 de La Selle

El Sparta Praga es el equipo más importante y ganador del fútbol checo. Fundado en 1893 y con sede en el barrio de Letná, en la capital del país, el equipo ha construido su grandeza a partir de una hegemonía a nivel local.

Publicidad

Su apabullante palmarés incluye 38 títulos de liga, 16 copas nacionales y dos Supercopas checas, además de haber conquistado tres Copas Mitropa en el ámbito internacional.

ver también “Un nuevo récord”: FIFA hace oficial la noticia que expone a Panamá tras quedar eliminada del Mundial 2026

En el presente, el club le ofrecería a Alcócer una vitrina inmejorable: volverá a tener presencia internacional de altísimo nivel al disputar la Champions League 2026/2027.

Publicidad

En síntesis