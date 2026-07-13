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Carlos Vela confirma una nueva salida de Alajuelense que decepcionó a los manudos: “Hay dos posibilidades”

Los aficionados de Alajuelense se ilusionaron con su fichaje, pero terminó decepcionando y ahora se irá del club.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El gerente lo anunció.
© RRSSEl gerente lo anunció.

La Liga Deportiva Alajuelense comenzó la temporada de la peor forma. El conjunto manudo perdió la Supercopa de Costa Rica frente a Herediano por 1-0 y también se quedó sin la posibilidad de disputar otro título como lo es la Recopa ante Saprissa.

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La Liga pasó de poder ganar dos títulos en cinco días a tener las manos vacías y esperar por el inicio del Apertura 2026. Para este campeonato nacional, Ismael Rescalvo tendrá una nueva baja en el equipo y que no iba a tener en cuenta para este semestre.

Carlos Vela, gerente deportivo de la institución rojinegra, confirmó que le están buscando una salida a Elián Quesada. El lateral izquierdo que llegó del Arsenal de Inglaterra no dio la talla y causó una gran decepción de los aficionados manudos, especialmente por el club del que provenía.

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Carlos Vela confirma que Elián Quesada tiene dos destinos para dejar Alajuelense

Hay dos posibilidades para jugar en otro club y vamos a ver qué se define en los próximos días“, reveló Vela en las últimas horas sobre lo que será el futuro de Elián Quesada en el conjunto de Alajuela.

Si bien el gerente de la Liga no dio a conocer los destinos que buscan a Quesada, horas antes el periodista Kevin Jiménez reveló que tanto el recién ascendido Inter San Carlos y Pérez Zeledón están interesados en contar con sus servicios.

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El ex Arsenal no fue considerado por el Machillo Ramírez desde que llegó y tampoco lo es en este inicio de Rescalvo. Su suplencia está marcada por los buenos rendimientos de Ronald Matarrita y ahora de John Paul Ruiz, quien regresó de su préstamo.

En resumen

  • El defensa Elián Quesada dejará Alajuelense tras no ser considerado por el cuerpo técnico.
  • El gerente Carlos Vela confirmó que se busca la salida del lateral ex Arsenal.
  • Los clubes Inter San Carlos y Pérez Zeledón están interesados en fichar al jugador.
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