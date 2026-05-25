Sorpresa en La Sele: Batista convoca a un jugador de Alajuelense en lugar de una figura de Saprissa para los amistosos ante Colombia e Inglaterra

A días del comienzo de una nueva fecha FIFA, la Selección de Costa Rica anunció la baja de un jugador de Saprissa y Batista eligió a uno de Alajuelense para reemplazarlo.

La lista de Selección de Costa Rica para la próxima fecha FIFA dejó una sorpresa que no pasó desapercibida en el fútbol nacional. Con los amistosos ante Selección de Colombia e Selección de Inglaterra en el horizonte, el técnico Fernando Batista se vio obligado a hacer un cambio de último momento que ya genera debate.

¿Quién es el futbolista de Saprissa que quedó afuera?

El ajuste no fue menor. Jorkaeff Azofeifa, defensor de Deportivo Saprissa, quedó fuera de la convocatoria por un tema de salud. Desde la Federación no brindaron mayores detalles, lo que alimentó aún más la incertidumbre en torno a su situación.

La baja abrió un espacio inesperado en la lista, y la decisión sobre quién ocuparía ese lugar terminó siendo el verdadero foco de atención. En lugar de mirar nuevamente hacia Saprissa, el cuerpo técnico optó por una alternativa distinta.

¿Quiéne es el jugador de Alajuelense que va a La Sele?

El elegido fue Farbod Samadian, defensor que viene de jugar en Puntarenas FC y que recientemente regresó a Liga Deportiva Alajuelense tras su préstamo. La decisión llamó la atención por varios motivos.

Azofeifa es baja para los amistoso y lo reemplaza Samadian.

No solo por el cambio de club en la convocatoria, sino también porque Samadian no venía siendo un nombre recurrente en el entorno de la Selección, lo que le da un carácter aún más sorpresivo a su inclusión.

Publicidad

Publicidad

Para Batista, el movimiento responde a una lógica de momento y oportunidad. El defensor tendrá la chance de mostrarse en un escenario de máxima exigencia, enfrentando a dos selecciones de alto nivel internacional.

ver también Fernán Faerron ya le dio a Alajuelense la respuesta definitiva sobre su fichaje: “Priorizan el acuerdo”

En Alajuelense, la noticia cae como un impulso anímico en medio de la reestructuración que atraviesa el club. Tener a uno de sus jugadores en la órbita de la Selección suma valor en un momento clave del proyecto.

Publicidad

Mientras tanto, en Saprissa la baja de Azofeifa se suma preocupación. Sobre todo proque no se ha informado lo que le sucedió al defensor morado. Por ahora, solamente se confirmó que es algo relacionado a su salud.

Publicidad

Datos Claves

Jorkaeff Azofeifa de Saprissa quedó fuera de la Selección de Costa Rica por salud.

de Saprissa quedó fuera de la Selección de Costa Rica por salud. Farbod Samadian de Alajuelense fue convocado por Fernando Batista en su reemplazo.

de Alajuelense fue convocado por Fernando Batista en su reemplazo. Colombia e Inglaterra serán los rivales de Costa Rica en los próximos amistosos.