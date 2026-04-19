Joel Cambpell fue uno de los grandes responsables para que la Liga Deportiva Alajuelense no se vea superada en el Clásico Nacional. El futbolista manudo provocó que Jefferson Brenes le cometiera penal y luego Ronaldo Cisneros lo cambiara por gol.

El extremo volvió a jugar un clásico, ya que en el anterior que se disputó en La Cueva no sumó minutos. En cuanto al rendimiento individual, completó 71′ en un buen nivel. Venía de ser uno de los jugadores más cuestionados de la planilla en el inicio del Clausura.

Después del partido en el Morera Soto, Joel Campbell habló de la situación que atraviesa el equipo en la tabla de posiciones y las pocas posibilidades que tiene de clasificarse a las semifinales.

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Joel Campbell manda un mensaje al camerino de Alajuelense

“Vamos a preocuparnos por ganar los dos partidos, si no nos da sería una lástima“, comentó el delantero. Y agregó: “Estoy agradecido con un partido más, el equipo dio todo, luchó hasta el fin, buscamos los puntos, matemáticamente estamos ahí, hay que seguir peleando”.

Mientras muchos consideran que Alajuelense ya está prácticamente afuera de la fase final, Campbell se mantiene con optimismo. Igualmente, el 10 avisó que “sería una lástima” si el equipo no se preocupa en ganar los dos partidos a pesar de que pueden quedar eliminados.

Alajuelense jugará contra Puntarenas el próximo jueves 23 de abril. Lo hará de local en La Catedral. Necesita ganar de manera obligatoria para estirar la definición hasta la última jornada, fecha en la que enfrentará a Liberia. De lo contrario, podría quedar eliminado.

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