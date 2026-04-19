La Liga Deportiva Alajuelense quedó muy comprometida con la clasificación a las semifinales del Clausura 2026. Con el empate en el clásico contra Saprissa, ya no depende de sí para meterse entre los cuatro mejores y tampoco tiene margen de error.

Ante esta situación en la que tiene grandes opciones de quedarse fuera de los playoffs, una referente de Alajuelense explotó contra los jugadores. Ni más ni menos que Shirley Cruz, considera por muchos como la mejor futbolista de la historia de Costa Rica.

Shirley Cruz explota contra la plantilla de Alajuelense y les pide garra

Este domingo, estuvo atenta al clásico frente a Saprissa y no dudó en hablarle a la planilla manuda: “Estoy cansada de polémicas, de excusas, demuestren en la cancha: con entrega, con garra y al 200%. Esa camiseta no es cualquier cosa… se respeta. Y si no están para defenderla como se debe, mejor háganse a un lado. Al manudo se le respeta y se apoya al 100“.

El mensaje de Shirley en su cuenta de X.

Este mensaje es muy fuerte para los jugadores de Alajuelense, ya que están en un contexto de obligación. Por si fuera poco, una gran cantidad de aficionados manudos acompañaron las palabras de Shirley, por lo que un buen número de la afición siente lo mismo.

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El conjunto comandado por Machillo Ramírez tiene dos fechas por delante antes de que finalice la primera fase. Se enfrenta a Puntarenas y luego a Liberia. Prácticamente necesita sacar los seis puntos y esperar a que Cartaginés y el equipo pampero no saquen un triunfo.

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Por esta razón, es complicado el panorama para los jugadores de Alajuelense. Se incrementa aún más en un contexto en el que varias figuras se vieron involucradas en casos de indisciplina, como fue el caso de Alejandro Bran y Kenneth Vargas.