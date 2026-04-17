“Fiesta en La Cali”: Kenneth Vargas vuelve a quedar expuesto por una publicación que la afición de Alajuelense no dejó pasar

Kenneth Vargas parecía haber empezado a ver la luz al final del túnel. Tras volver a las canchas y dar un paso importante hacia su redención anotando el 2-0 en la crucial victoria de Liga Deportiva Alajuelense ante Sporting FC el pasado fin de semana, todo apuntaba a que las aguas comenzaban a calmarse. Sin embargo,la afición manuda se encargó de dejarle muy claro que un buen partido no borra el historial tan fácilmente.

Este viernes 17 de abril, en el marco de su cumpleaños número 24, las redes sociales oficiales de la Liga publicaron una imagen para felicitar al jugador. El mensaje del CM rojinegro fue el habitual de protocolo: “¡Feliz cumpleaños, Kenneth! 🎂 Dejale tu mensaje de felicitación a nuestro león”.

La Liga felicitó a Vargas por su cumpleaños, pero la afición aprovechó para señalarlo (LDA).

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El liguismo aún no perdonan

Quizá, analizando el contexto reciente, no fue la mejor de las ideas abrirle esa puerta a la afición de Alajuelense. En cuestión de minutos, la publicación se inundó de respuestas que, lejos de ser felicitaciones cálidas para el futbolista, se convirtieron en recordatorios implacables de sus recientes escándalos.

“Esperemos no se embriague antes del clásico”, “Fiesta en La Cali hoy”, “Todos a La Cali”, “¿Qué se tomará hoy?” y “Hoy me lo topo en La Cali”, fueron solo algunos de los más de cien comentarios que llenaron el perfil de Instagram del equipo, volviendo a dejar a Vargas en una posición por demás incómoda.

Kenneth Vargas sufrió los mordaces recordatorios de la afición liguista (Instagram).

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¿Redención en el Clásico?

La lluvia de críticas ocurre justo en la antesala del Clásico Nacional ante el Deportivo Saprissa, un escenario que se presenta ahora como la gran oportunidad para que Kenneth Vargas empiece a reivindicarse verdaderamente ante los ojos de un liguismo que, por ahora, parece tomarse con mucho sarcasmo su compromiso.

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El duelo entre manudos y morados está pactado para jugarse el domingo 19 de abril desde las 5:00 p.m. (hora de Costa Rica), y tendrá como sede al Estadio Alejandro Morera Soto, casa de la Liga.

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En síntesis

La afición de Alajuelense dejó en evidencia que las indisciplinas de Kenneth Vargas no se han borrado de la memoria colectiva.

La invitación del club para dejarle mensajes de felicitación terminó siendo contraproducente.

El Clásico ante el Deportivo Saprissa de este fin de semana se perfila como la oportunidad definitiva para que el atacante de 24 años (recién cumplidos) hable en la cancha.