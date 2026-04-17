Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Clásico Nacional

Lo ganó todo con Alajuelense, pero tomó la decisión de irse a Saprissa por despecho y se arrepintió: “No podía dormir”

En la previa del Clásico Nacional, un ídolo de Alajuelense recordó cuando firmó con Saprissa y a las semanas rompió el contrato.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El manudo pasó a ser morado, pero se arrepintió.
© Prensa AlajuelenseEl manudo pasó a ser morado, pero se arrepintió.

Hace tiempo, un ídolo de la Liga Deportiva Alajuelense dejó la institución para unirse al Deportivo Saprissa. El futbolista manudo en ese entonces no era tenido en cuenta por el entrenador y se fue por despecho. Por eso, tomó la decisión de cruzarse al clásico rival, aunque no llegó a jugar.

Álvaro Solano, una persona muy querida en Alajuela, es quien dejó la Liga para sumarse al cuadro tibaseño. Sin embargo, días después de su fichaje, el reconocido delantero no podía dormir por el arrepentimiento que sentía de irse a Saprissa.

Pertenece a Alajuelense, pero Machillo Ramírez lo limpió y ahora quiere jugar en Saprissa: “Es el sueño”

ver también

Pertenece a Alajuelense, pero Machillo Ramírez lo limpió y ahora quiere jugar en Saprissa: “Es el sueño”

Todo nace a raíz de sus diferencias con Josef Bouska, quien lo castigaba por perderse algunos entrenamientos. Solano era estudiante universitario en ese momento y no podía asistir a todas las prácticas. Por este motivo, el entrenador lo dejaba sin minutos cuando había que jugar.

Bouska dirigirá Limonense | La Nación

Josef Bouska, técnico que ganó la Concachampions en 1986.

Precisamente en la temporada 1986-1987, Alajuelense cae en la final por el título ante Puntarenas. En esta serie, Solano vio gran parte de los minutos en el banco de suplentes. Sólo ingresó en el desenlace por la presión de la afición. Marcó un gol, pero no fue suficiente para quedarse con el campeonato.

El momento en el que Álvaro Solano decidió dejar Alajuelense para jugar en Saprissa

Como Bouska continuaba al mando del equipo, decidió hacer lo siguiente: ”Me quedé con esa desazón y le reclamé después. Como él seguía como técnico de la Liga, ahí fue donde me habló Fabio Garnier, cuando el presidente de Saprissa era Enrique Weisleder, y yo firmo con Saprissa”.

Publicidad
Álvaro Solano con la camiseta de Alajuelense.

Álvaro Solano con la camiseta de Alajuelense.

Y agregó: “Imagínese el montón de días que yo no dormí por haber firmado con Saprissa. Hasta que se dio cuenta don Roberto Chacón Murillo (presidente de Alajuelense en ese momento) y empiezan a tocar a una figura del momento de Saprissa“.

Publicidad

Por eso, Alajuelense intervino en la operación y logró que Solano regresara sin haber hecho su debut en Saprissa: “Entonces, ya entre clubes se hablan y desde la Liga dicen: ‘Bueno, si ustedes no sueltan a Álvaro, le quitamos a su jugador’. Se rompió el contrato y regresé a casa gracias a Dios. No hay nada más que yo disfrutara más que hacerle goles a Saprissa y ojalá allá, en Tibás”.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Medford estalla ante una pregunta sobre Alajuelense
Deportivo Saprissa

Medford estalla ante una pregunta sobre Alajuelense

Alajuelense vs. Saprissa: la Inteligencia Artificial predice el resultado exacto
Costa Rica

Alajuelense vs. Saprissa: la Inteligencia Artificial predice el resultado exacto

Desde Honduras sacuden a Rolando Fonseca y le dicen lo que en Costa Rica pocos se atreven: “Le tenemos tirria”
Honduras

Desde Honduras sacuden a Rolando Fonseca y le dicen lo que en Costa Rica pocos se atreven: “Le tenemos tirria”

Ex Real Madrid confirma el futuro de Bran lejos de Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Ex Real Madrid confirma el futuro de Bran lejos de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo