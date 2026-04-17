Hace tiempo, un ídolo de la Liga Deportiva Alajuelense dejó la institución para unirse al Deportivo Saprissa. El futbolista manudo en ese entonces no era tenido en cuenta por el entrenador y se fue por despecho. Por eso, tomó la decisión de cruzarse al clásico rival, aunque no llegó a jugar.

Álvaro Solano, una persona muy querida en Alajuela, es quien dejó la Liga para sumarse al cuadro tibaseño. Sin embargo, días después de su fichaje, el reconocido delantero no podía dormir por el arrepentimiento que sentía de irse a Saprissa.

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Todo nace a raíz de sus diferencias con Josef Bouska, quien lo castigaba por perderse algunos entrenamientos. Solano era estudiante universitario en ese momento y no podía asistir a todas las prácticas. Por este motivo, el entrenador lo dejaba sin minutos cuando había que jugar.

Josef Bouska, técnico que ganó la Concachampions en 1986.

Precisamente en la temporada 1986-1987, Alajuelense cae en la final por el título ante Puntarenas. En esta serie, Solano vio gran parte de los minutos en el banco de suplentes. Sólo ingresó en el desenlace por la presión de la afición. Marcó un gol, pero no fue suficiente para quedarse con el campeonato.

El momento en el que Álvaro Solano decidió dejar Alajuelense para jugar en Saprissa

Como Bouska continuaba al mando del equipo, decidió hacer lo siguiente: ”Me quedé con esa desazón y le reclamé después. Como él seguía como técnico de la Liga, ahí fue donde me habló Fabio Garnier, cuando el presidente de Saprissa era Enrique Weisleder, y yo firmo con Saprissa”.

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Álvaro Solano con la camiseta de Alajuelense.

Y agregó: “Imagínese el montón de días que yo no dormí por haber firmado con Saprissa. Hasta que se dio cuenta don Roberto Chacón Murillo (presidente de Alajuelense en ese momento) y empiezan a tocar a una figura del momento de Saprissa“.

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Por eso, Alajuelense intervino en la operación y logró que Solano regresara sin haber hecho su debut en Saprissa: “Entonces, ya entre clubes se hablan y desde la Liga dicen: ‘Bueno, si ustedes no sueltan a Álvaro, le quitamos a su jugador’. Se rompió el contrato y regresé a casa gracias a Dios. No hay nada más que yo disfrutara más que hacerle goles a Saprissa y ojalá allá, en Tibás”.