Lejos de Alajuelense: el primer mensaje de Alejandro Bran tras la salida del Machillo Ramírez

Las actuaciones de la Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026 dejaron una enorme decepción, luego de no cumplir los objetivos y ni siquiera clasificar entre los mejores cuatro del torneo. Esta situación terminó provocando la salida de Machillo Ramírez del banquillo rojinegro.

Alejandro Bran, uno de los jugadores más señalados por la afición por su bajo rendimiento y además por su accionar fuera del terreno de juego, dejó su primer mensaje tras la salida del Machillo Ramírez.

Un equipo rojinegro que nunca se pudo levantar, cerrando el Clausura 2026 en la quinta posición con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

ver también La partida de Machillo Ramírez aceleró la limpia: Alajuelense prepara “una salida más” en este puesto clave

El primer mensaje de Alejandro Bran tras la salida del Machillo Ramírez

¿Cambio de ciclo también amerita un retoque de look? Alejandro Bran llamó la atención en sus redes sociales al presumir un nuevo corte de cabello, justo en medio del ambiente de cambios que atraviesa el club.

Dicha publicación está bien lejos de Alajuelense, ya que no tiene relación directa con la situación actual que vive el equipo tras la salida del Machillo Ramírez.

Alejandro Bran y su primer posteo en sus redes sociales tras la salida del Machillo Ramírez

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Los registros que dejó Alejandro Bran en el Clausura 2026 con Alajuelense

En el plano deportivo, los números de Alejandro Bran en el Clausura estuvieron lejos de ser destacados.

Bran registró 17 partidos disputados, pero apenas sumó 1 gol y 2 asistencias, cifras bastante pobres para un jugador del que se esperaba mayor peso en Alajuelense.

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Su rendimiento quedó bajo la lupa en un torneo marcado por la irregularidad rojinegra.

Datos claves

Alejandro Bran llamó la atención con un cambio de look en redes sociales, en medio del ambiente de cambios tras la salida de Machillo Ramírez.

en redes sociales, en medio del ambiente de cambios tras la salida de Machillo Ramírez. La salida de Machillo Ramírez marca un cambio de ciclo en Alajuelense , generando reacciones dentro y fuera del equipo.

, generando reacciones dentro y fuera del equipo. En lo deportivo, Bran tuvo un Clausura muy discreto: 17 partidos, 1 gol y 2 asistencias, números considerados por debajo de lo esperado.