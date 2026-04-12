Giancarlo González le revela a Alajuelense la noticia que beneficia a Sporting en la lucha por el cuarto lugar del Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 entra en una fase decisiva, en la que cualquier resultado puede marcar el rumbo de los equipos que pelean por los primeros puestos de la tabla.

Sobre ese contexto, Alajuelense y Sporting afrontan un duelo clave en su lucha por consolidarse en la zona alta, especialmente en la disputa por el cuarto lugar.

A la antesala de lo que resta del Clausura para ambos equipos, se suma una novedad revelada por Giancarlo González, una noticia que termina favoreciendo a Sporting frente a los manudos.

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El detalle que puede inclinar la balanza a favor de Sporting

Tras la derrota ante Alajuelense, Giancarlo González dejó al descubierto una situación que podría terminar favoreciendo a Sporting en el cierre del Clausura 2026: el equipo se siente más cómodo cuando juega en cancha natural que en su propio césped sintético.

“No es por poner excusas, pero cuando jugamos afuera nos ha favorecido eso (jugar en pasto natural), luego acá en casa es parte de toda la adaptación, toca agarrarle la forma a la cancha (pasto sintético) como a todos los rivales”, comentó Giancarlo González en zona mixta tras la derrota ante Alajuelense.

Ese detalle cobra valor al revisar lo que le queda a Sporting en el calendario. El conjunto albinegro disputará dos partidos como visitante en cancha natural (Puntarenas y Herediano) y solo uno más como local en sintética desde el Estadio Puente de Piedra, por lo que el panorama luce más conveniente para sus intereses de quedarse con el cuarto lugar.

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Alajuelense y Sporting, en pulso directo por el cuarto lugar

Alajuelense y Sporting llegan a la recta final del Clausura 2026 metidos de lleno en la pelea por el cuarto lugar, en un cierre que promete ser muy ajustado.

Los manudos ocupan actualmente esa posición con 22 puntos, mientras que Sporting se mantiene al acecho con 18, por lo que cualquier tropiezo o victoria en las próximas jornadas puede cambiar el panorama.

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Con márgenes tan cortos y pocos partidos por disputar, ambos equipos están obligados a sumar si quieren asegurar su lugar en la siguiente fase, en una lucha directa donde cada detalle puede marcar la diferencia.

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Datos claves

Sporting podría salir beneficiado en el cierre del torneo , ya que según Giancarlo González el equipo rinde mejor en cancha natural que en césped sintético , lo que cambia la lectura de su calendario.

, ya que según Giancarlo González el equipo , lo que cambia la lectura de su calendario. En la recta final del Clausura 2026, Sporting jugará dos partidos como visitante en pasto natural y solo uno como local en sintética , un factor que podría favorecer su rendimiento en la lucha por clasificar.

, un factor que en la lucha por clasificar. La pelea por el cuarto lugar está muy cerrada: Alajuelense es cuarto con 22 puntos, mientras Sporting lo sigue con 18, por lo que cualquier resultado puede definir quién avanza a la siguiente fase.