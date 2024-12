Daga a Alajuelense: Fernán Faerron se burla de un histórico de la Liga en medio de la celebración por la 30.

Club Sport Herediano es el nuevo campeón del fútbol costarricense. Este viernes cayó 2-1 frente a Alajuelense, pero gracias a la victoria 2-0 en la ida de la Gran Final terminó levantando su cetro número 30 y alcanzando en títulos precisamente a los Rojinegros.

Esta coronación tuvo un sabor muy especial para una de las figuras del equipo florense, Fernán Faerron, quien era uno de los juveniles más prometedores de la Liga, pero terminó marchándose con un acuerdo de confidencialidad mediante y por la puerta de atrás al HamKam de Noruega hace más de dos años.

La tensa relación con el grupo, más los roces con uno de sus referentes, propiciaron el adiós de Faerron, quien en su regreso al país se vistió de Rojiamarillo y terminó coronándose frente a su ex equipo. Aunque no se olvidó de aquel pique, dejándole un recado al que alguna vez fue su ídolo.

Fernán Faerron se burló de un histórico de Alajuelense

Durante la celebración en el camerino de Herediano, las cámaras de FUTV capturaron el momento en el que Fernán Faerron se acordó de Giancarlo González, replicando a modo de burla el característico festejo de gol del ex capitán liguista en el cual se señala las venas.

“Pipo” y Faerron protagonizaron un recordado cruce durante un clásico provincial en el Apertura 2023. Cuando el joven central se retiraba del terreno de juego tras ser expulsado al minuto 93, el referente de Alajuelense lo despidió de forma sarcástica con un beso, evidenciando las tensiones entre ambos.

Aunque para entonces, ya eran de público conocimiento: “La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas. Siento qué hay tanto que hablar pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado”, escribió Faerron en su cuenta de X en julio de 2022.

¿Qué dijo Fernán Faerron tras ganarle la Gran Final a Alajuelense?

Como si esta provocación no fuera suficiente, Fernán Faerron tuvo picantes declaraciones contra Alajuelense: “No se me valoró cuando estuve aquí. Gané la 30 y no se me valoró. No han ganado ningún título nacional desde entonces. Para mí ya no es algo nuevo ganar campeonatos en este estadio. Bueno, para cualquier equipo”, le dijo a FUTV.