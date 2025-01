Donde más le duele: Pipo González le responde a Fernán Faerron con un filazo que resuena en Alajuelense.

La pelea entre Giancarlo González y Fernán Faerron sumó un nuevo capítulo a su ya extenso historial. El desencadenante fueron las burlas del futbolista de Club Spot Herediano al ex capitán de Liga Deportiva Alajuelense, quien recientemente le respondió con dureza durante el Media Day de la UNAFUT.

Mientras el Team celebraba en el camerino después de derrotar a los Rojinegros en la Gran Final del Torneo Apertura 2024, la transmisión oficial capturó el momento en el que Faerron se mofó de “Pipo” al señalarse las venas, replicando la característica celebración del que alguna vez fue su ídolo.

¿Qué dijo Pipo González sobre las burlas de Fernán Faerron?

“Nunca vi mi nombre en esas publicaciones, hay niveles en esto. Yo soy un jugador que, humildemente, tengo una trayectoria de 120 partidos en Serie A, Mundiales, entonces a mí me resbala lo que piensa cualquiera de mí. Lo importante es lo que yo pienso o sé que soy como jugador”, disparó.

El central de 36 años eligió enrostrarle a Fernán Faerron su exitosa carrera, que registra pasos por Palermo, Bologna, Columbus Crew y Los Angeles Galaxy. El último equipo en el que jugó dos veces mundialista con Costa Rica antes de regresar en 2021 a Alajuelense, donde coincidió con el seleccionado tico.

El dardo de Fernán Faerron a Alajuelense

Después de marcharse por la puerta de atrás al HamKam de Noruega debido a roces con parte del plantel de Alajuelense, y en particular con Giancarlo González, Fernán Faerron lanzó un picante comentario contra su ex equipo tras ganarle la Gran Final defendiendo los colores de Herediano.

“No se me valoró cuando estuve aquí. Gané la 30 y no se me valoró. No han ganado ningún título nacional desde entonces. Para mí ya no es algo nuevo ganar campeonatos en este estadio. Bueno, para cualquier equipo”, le dijo a FUTV.