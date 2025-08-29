Ganó seis títulos con Alajuelense, fue mundialista con Costa Rica y ahora tomó una decisión que lo pone al borde del retiro: “Me hace mucha falta jugar”

Patrick Pemberton ha marcado una era defendiendo el marco de la Liga Deportiva Alajuelense. El guardameta oriundo de Puerto Limón acumula nada menos que 378 partidos como guardián del arco manudo, en los cuales se dio el lujo de levantar cinco títulos de campeonato nacional y una Supercopa de Costa Rica.

Además, ha sido internacional con la Selección de Costa Rica en 39 oportunidades, formando parte de los planteles de La Sele que participaron en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 (aunque no llegó a sumar minutos de juego en las citas mundialistas).

¿Retirado? Patrick Pemberton se aleja de las canchas

Hoy, con 43 años y tras una exitosa carrera, Pemberton se enfrenta a una nueva etapa de su vida profesional. Luego de una última experiencia en el Municipal Santa Ana durante su fugaz paso por la Liga Promérica, actualmente se mantiene sin equipo.

El multicampeón con Alajuelense no firmó con ningún club en este semestre y se ha centrado en su labor como preparador de porteros en la academia Fútbol Consultants Edson Soto, con la que ha trabajado durante los últimos cinco años. Además, en las tardes, se dedica a su propia escuela de porteros, que lleva su nombre.

A pesar de haber tenido opciones para continuar bajo los tres palos al inicio de la temporada, Pemberton no logró llegar a un acuerdo económico con los clubes interesados y, por ello, decidió tomarse un descanso. “Tuve ofertas de clubes, una de ellas de Santa Ana, último equipo en el que estuve en el torneo pasado, para seguir en la Liga de Ascenso, pero no llegamos a un acuerdo. Luego tuve dos opciones más, de clubes de la Liga de Ascenso, pero tampoco pudimos llegar a un acuerdo“, afirmó en entrevista con La Teja.

Aunque no descarta regresar a las canchas, el histórico portero asegura que por el momento se encuentra retirado del fútbol profesional. “De momento estoy retirado, luego de que no se pudieron concretar las ofertas, conversé con mi esposa y tomamos la decisión de hacer una pausa durante estos seis meses y esperar a ver qué sucede de acá a enero. Si en enero vemos que el panorama es igual, sí anunciaría mi retiro definitivo“, admitió.

“Me ayuda a no pensar en que no estoy jugando”

Pemberton, quien debutó profesionalmente el 22 de octubre de 2003 con Alajuelense, aseguró que se encuentra bien en este tiempo de inactividad, pero confesó que extraña jugar: “Me he sentido muy bien, no le voy a mentir, la verdad me hace mucha falta jugar, estar entrenando, pero lo más importante es que sigo ligado al fútbol y eso me da mucha tranquilidad, mucha paz, haciendo lo que me gusta, que es la formación, entrenar a los chicos“.

“Tal vez no estoy ligando de la forma en la que me gustaría, pero por lo menos estoy trabajando con menores y eso me ayuda a no pensar en el hecho de no estar jugando“, sentenció el experimentadísimo Patrick Pemberton, quien ha ganado casi todo defendiendo el escudo de Alajuelense.

