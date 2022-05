Hace apenas 5 días, las declaraciones del exportero de la Selección de Costa Rica, Patrick Pemberton, le dieron la vuelta al mundo, luego de algunas declaraciones que dio en un espacio de televisión donde -en apariencia- el exalajuelense aseguraba que su compatriota Keylor Navas, no era el mejor del mundo.

Las supuestas palabras de Patrick calaron fuerte en los aficionados y en los lectores de los medios de comunicación que replicaron sus palabras y sin dudarlo, estallaron en críticas para el también mundialista.

Mal entendido por la prensa

El ahora arquero de Carmelita reveló que para él, Léster Morgan fue el mejor en esa posición y que hasta le marcó la carrera a Keylor.

"Tuve la dicha de compartir con Keylor, sin duda uno de los mejores porteros, también tuve la dicha de poder verlo, muy poco pero a Léster Morgan, la verdad que para mí es el mejor portero que yo haya visto, con él como inspiración es cuando arranco en esto del fútbol, verdaderamente me enamoro de lo que es la portería, para mí son los porteros que mejor me he identificado” indicó Patrick.

La polémica no se hizo esperar y tras las reacciones de los fanáticos que sientes el máximo aprecio por Navas, el exalajuelense quiso aclarar las cosas y dejar su opinión sin espacio a dudas.

Según indicó en una publicación en sus redes sociales, algunos medios tergiversaron lo dicho por él y aprovecharon la circunstancia para generar morbo a partir de palabras que él no dijo, e indicó que la cadena interncional ESPN sí publicó correctamente su entrevista.

Esto fue lo que colocó en sus redes sociales:

Con esta publicación, Pemberton pretende dejar cerrado este capítulo de una vez por todas, pero además deja muy en claro su molestia para medios de comunicación que ocasionan una división donde no la hay, razón por la cual se vio en la obligación de expresar su opinión.