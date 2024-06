No todos están contentos con el reemplazante de Keylor Navas.

Cuando un ídolo se va, deja un espacio vacío que casi siempre resulta muy difícil de llenar. Y eso está pasando con la salida de Keylor Navas en la Selección Costa Rica.

El retiro del excapitán de La Sele abrió una vacante que por el momento, Gustavo Alfaro decidió llenar con Patrick Sequeira, a quien le confió la portería del equipo y éste le respondió con dos vallas invictas en sus primeros dos partidos.

Sin embargo, no todos están de acuerdo y mucho menos entienden la decisión del entrenador argentino de haber designado a Sequeira, de 25 años.

La feroz crítica que recibieron Patrick Sequeira y Gustavo Alfaro

Ahora, quien cargó duramente contra el actual portero de La Sele y también contra el entrenador fue nada menos que Patrick Pemberton, quien fue mundialista con La Sele tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018.

Su crítica principal apuntó a que Sequeira se desempeña actualmente en el UD Ibiza, en la tercera categoría de España. “Si en el club donde él está no tiene la exigencia a la que estamos acostumbrados en la Selección, las razones las tendrá el cuerpo técnico y sus asistentes. Es algo a lo que uno respeta pero no comparte”, disparó Pemberton.

Patrick Pemberton fue dos veces mundialista, la última en Rusia 2018. (IMAGO)

“El portero no tiene la culpa. Si lo ponen, él va a asumir el rol con toda la ilusión del mundo”, dijo Pemberton, quien a sus 42 años sigue vigente con la camiseta del Municipal Santa Ana.

¿Qué piensa Pemberton de Sequeira y Alfaro?

“He visto muy poco de él y no sólo yo sino que la mayoría no conoce o no sabe mucho de él”, aseguró Pemberton y deseó que tanto Alfaro como su cuerpo técnico sí hayan hecho el seguimiento pertinente.

“Me imagino que le han dado mucho seguimiento y han visto cómo se desenvuelve, cómo ha crecido futbolísticamente, entonces creo que ellos son los que saben porque le están dando esta gran oportunidad de que sea el portero estelar”.