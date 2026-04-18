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Fue campeón con Machillo Ramírez en Alajuelense, pero ahora le dicta una fuerte sentencia para el clásico con Saprissa: “Va a ser un fracaso”

En la previa al clásico contra Saprissa, un ex Alajuelense habla de lo que nadie quiere escuchar entre los manudos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Macho lo tuvo en el tricampeonato.
© Jorge NavarroEl Macho lo tuvo en el tricampeonato.

La Liga Deportiva Alajuelense se juega mucho este domingo en el Clásico Nacional. Una derrota contra el Deportivo Saprissa en el Morera Soto podría dejarlo prácticamente eliminado del Clausura 2026 a falta de dos jornadas por delante.

Los dirigidos por Machillo Ramírez están a cuatro puntos del último que estaría clasificando hoy a semifinales (Cartaginés). Después del triunfo de Liberia justamente ante los Brumosos, el conjunto manudo está obligado a sacar los tres puntos para no quedar al límite.

En la antesala del partido contra el Monstruo, un ex Alajuelense que fue campeón y también dirigido por Machillo dejó una fuerte sentencia que hace alusión a lo que significaría que el León no clasifique a la instancia final.

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Argenis Fernández dice que será un fracaso para Alajuelense no clasificar

Argenis Fernández, extremo derecho que fue tricampeón con la Liga, aseguró en una entrevista con La Teja lo que sería no avanzar a las semifinales: “Es un tema bastante complicado, hace muchos años tuvimos la oportunidad de ganar un tricampeonato y el torneo siguiente no clasificamos y para un equipo grande va a ser un fracaso no clasificar“.

Argenis Fernández jugará en el futbol aficionado | La Nación

Argenis Fernández con la camiseta de Alajuelense.

El propio Fernández lo vivió cuando pertenecía a Alajuelense. El equipo manudo había sido tricampeón y al torneo siguiente le tocó no clasificar. Fue algo que nadie se esperaba. Ahora, la Liga puede volver a repetirlo después de ganar la 31 en el campeonato pasado.

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Sin embargo, Argenis tiene confianza en que la Liga se haga fuerte en un escenario adverso: “Ahorita vive un momento complicado, pero siempre que se le ha exigido a la institución, cuando tiene este tipo de retos sale adelante y un clásico es motivo más que suficiente para motivarse“.

En síntesis

  • Alajuelense está a cuatro puntos del Cartaginés por la clasificación a semifinales.
  • El equipo de Machillo Ramírez debe ganar el Clásico Nacional ante Saprissa.
  • El exjugador Argenis Fernández calificó como un fracaso la posible eliminación de la Liga.
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