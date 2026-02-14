Nicaragua busca una aprobación de FIFA que podría ponerlo un paso adelante en Centroamérica

El Estadio de Matagalpa está a un paso de recibir la licencia de FIFA, un aval que le permitirá albergar torneos internacionales y colocar a la ciudad en el mapa del fútbol regional. La noticia representa un avance significativo dentro del plan de modernización de la infraestructura deportiva en Nicaragua.

Actualmente, el recinto cuenta con una capacidad para 5,000 espectadores, pero ya se trabaja en una ampliación de graderías que elevará el aforo a 7,000 aficionados en una primera fase. El proyecto final contempla alcanzar los 10,000 asientos, consolidando un escenario acorde a las exigencias internacionales.

Este impulso forma parte de un plan más amplio en el que Nicaragua apuesta por fortalecer sus estadios. El Estadio Cacique también será sometido a trabajos de mejora, mientras que el Estadio Nacional de Managua recibirá una remodelación drástica, respaldada incluso por un aporte económico de la FIFA.

La inversión no solo apunta a modernizar estructuras, sino a garantizar estándares de seguridad, iluminación, camerinos y áreas técnicas que cumplan con los requisitos para competencias oficiales. El objetivo es claro: posicionar al país como sede viable para eventos de mayor envergadura.

Con estas mejoras, la Selección de Nicaragua contará con hasta cuatro opciones para albergar partidos internacionales. Además de Matagalpa y Managua, también está disponible el Estadio Independencia de Estelí, ampliando el abanico de posibilidades logísticas.

El crecimiento en infraestructura representa un paso firme hacia la profesionalización del fútbol nicaragüense. Con estadios renovados y certificaciones internacionales, el país abre la puerta a nuevas oportunidades competitivas y a la ilusión de recibir eventos que impulsen el desarrollo deportivo nacional.