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Eximió a Washington Ortega: Ronaldo Cisneros expuso a los culpables de la derrota de Alajuelense con Herediano

Ronaldo Cisneros analizó la caída de Alajuelense ante Herediano, señaló errores colectivos en defensa que costaron muy caros.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Ronaldo Cisneros expuso a los culpables de la derrota de Alajuelense con Herediano
© AlajuelenseRonaldo Cisneros expuso a los culpables de la derrota de Alajuelense con Herediano

Tras la derrota 2-1 ante Herediano, Ronaldo Cisneros dejó una lectura clara de lo que condenó a Alajuelense: las fallas fueron colectivas y no pasaron por Washington Ortega, quien terminó siendo uno de los puntos altos del equipo.

El delantero rojinegro apuntó a los problemas en la presión alta, las desatenciones defensivas y la fragilidad en la pelota parada como los factores que inclinaron el partido, dejando en evidencia dónde estuvieron, a su criterio, los verdaderos responsables de la caída manuda.

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¿Qué dijo Ronaldo Cisneros tras la derrota de Alajuelense con Herediano?

Ronaldo Cisneros hizo una autocrítica del rendimiento de Alajuelense tras la derrota ante Herediano y reconoció que el equipo fue superado en varios aspectos durante el segundo tiempo.

En el segundo tiempo, las cosas como son: creo que nos vimos un poco superados, no logramos hacer una buena presión alta, en el bloque nos costó, en pelota parada ni se diga y aparte nos remataron en otras ocasiones”, aseveró Ronaldo Cisneros en zona mixta.

Además, señaló fallas en la presión alta, problemas en el bloque defensivo y nuevamente debilidades en la pelota parada, factores que terminaron pesando en el resultado.

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Ronaldo Cisneros – Alajuelense

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Tenemos que dar cara a lo que estamos enfrentando, trataremos de trabajar y mejorar esos aspectos para llegar finos a los partidos que vienen”, compartió Ronaldo Cisneros.

Aun así, dejó claro que el plantel debe asumir el momento que atraviesa, corregir esos errores y trabajar para cerrar mejor los partidos que vienen.

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Datos claves

  • Ronaldo Cisneros hizo una autocrítica tras la derrota de Alajuelense ante Herediano y reconoció que el equipo fue superado en el segundo tiempo.
  • Señaló fallas colectivas claras: la presión alta no funcionó, el bloque defensivo sufrió y la pelota parada volvió a ser un problema determinante.
  • Pidió asumir el momento y corregir errores, dejando claro que el plantel debe trabajar para mejorar esos aspectos y cerrar mejor los próximos partidos.

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