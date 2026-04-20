9 meses afuera: Alajuelense confirma otra baja que golpea al Machillo Ramírez en el peor momento

La Liga Deportiva Alajuelense acaba de anunciar una muy mala noticia para lo que resta del Clausura 2026. El Machillo Ramírez pierde a una figura más que importante en el once inicial y no lo tendrá por los próximos nueve meses.

Guillermo Villalobos se rompe el ligamento cruzado y será operado

Este lunes, después del Clásico Nacional ante Saprissa, la Liga comunicó de manera oficial la lesión de Guillermo Villalobos. El defensor central deberá pasar por el quirófano debido a una “ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha“.

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“El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución“, publicó Alajuelense a través de sus redes sociales sobre el tiempo que deberá estar fuera de las canchas Villalobos.

El zaguero de la Liga se suma a Santiago Van der Putten y Malcom Pilone, quienes también sufrieron esta ruptura de ligamento cruzado. Machillo Ramírez no podrá tenerlo en la etapa de definición del campeonato nacional.

Machillo Ramírez se queda sin centrales en el banco de Alajuelense

Con esta noticia, el técnico rojinegro deberá volver a bajar a Aarón Salazar como lo hizo en el Clásico Nacional ante Saprissa. Lo negativo para el Machillo es que no tendrá más alternativas en el banco de suplentes, por lo que tendrá que acudir al CAR.

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Salazar hará dupla central con Alexis Gamboa, quien justamente volvió a jugar este domingo contra el Monstruo. La duda quedará en conocer quién irá al banco el próximo jueves en el partido decisivo ante Puntarenas.

En resumen

Guillermo Villalobos sufrió una ruptura de ligamento cruzado y será baja por nueve meses .

sufrió una ruptura de ligamento cruzado y será baja por . El defensor de Alajuelense será intervenido quirúrgicamente durante esta semana tras el Clásico.

tras el Clásico. Machillo Ramírez pierde a Villalobos, sumándose a las bajas de Van der Putten y Pilone.