Conmoción en Alajuelense: revelan como se encuentra Rashir Parkins tras el duro golpe que sufrió ante Olimpia

La alegría por la clasificación de Liga Deportiva Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf se vio empañada por un momento de gran preocupación en Tegucigalpa.

Durante el intenso duelo ante Olimpia, que terminó igualado 1-1 y se definió en penales a favor de los manudos (0-3), el volante Rashir Parkins tuvo que abandonar el campo tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza que encendió las alarmas en el banquillo rojinegro.

El incidente ocurrió durante el tiempo extra, cuando Parkins recibió un impacto involuntario por parte del hondureño José Pinto, quien intentó cortar un pase del jugador costarricense. De inmediato, los gestos de dolor del mediocampista preocuparon a sus compañeros y al cuerpo médico, que ingresó rápidamente para atenderlo.

El parte médico oficial

Tras el compromiso, el club Alajuelense emitió un comunicado oficial informando sobre el estado de salud del futbolista: “Rashir Parkins sufrió un trauma craneoencefálico y fue trasladado al hospital. Actualmente se encuentra estable, completando estudios médicos”.

El diagnóstico llevó tranquilidad a los aficionados, que siguieron con incertidumbre la situación del jugador tras su salida del terreno de juego. Según fuentes cercanas al club, Parkins permanecerá bajo observación médica durante las próximas horas como medida preventiva.

Una noche de contrastes

Mientras Washington Ortega, con quien Machillo Ramírez se rindió, se vestía de héroe al atajar tres penales consecutivos y asegurar el pase a la final, la imagen de Parkins siendo atendido generó un silencio de preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.