La Liga Deportiva Alajuelense está en una situación comprometedora después del empate que tuvo ante Guadalupe. El equipo ya no depende de sí mismo para estar entre los primeros cuatro y podría bajar al quinto lugar si hay un ganador este lunes entre San Carlos y Liberia.

Lo preocupante para la Liga es que apenas quedan cuatro jornadas para que finalice la etapa regular del Clausura 2026. Si no logran buenos resultados en los próximos partidos, el conjunto dirigido por Machillo Ramírez podría quedar eliminado antes de tiempo.

Sin embargo, el entrenador manudo dio una gran noticia en la conferencia de prensa tras la igualdad contra los guadalupanos. Para el partido del próximo sábado frente a Sporting, regresaría uno de los jugadores más esperados por la afición.

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Jeison Lucumí vuelve a la actividad con Alajuelense

“Esta semana se incorpora Jeison Lucumí“, declaró Machillo Ramírez para anunciar que contará de vuelta con el futbolista colombiano. El extremo izquierdo fue una de las piezas claves en la obtención de la 31 y ahora puede serlo en la 32 si recupera su nivel.

Jeison Lucumí jugó por última vez el pasado 15 de febrero justamente contra Sporting, el próximo rival de la Liga. Sufrió un desgarro en el cuádriceps de su pierna derecha que lo obligó a perderse nueve partidos entre el campeonato nacional y la Concachampions.

Lucumí volverá a los entrenamientos. Foto: La Nación

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Se creía que el colombiano iba a estar en la convocatoria de este domingo. Sin embargo, volvió a ausentarse. El Machillo Ramírez ya confirma que estará en los entrenamientos de cara a la jornada del sábado en el cantón de Grecia.

En resumen

Alajuelense empató ante Guadalupe y podría caer al quinto lugar si San Carlos o Liberia ganan.

y podría caer al quinto lugar si San Carlos o Liberia ganan. Jeison Lucumí se incorporará a los entrenamientos de Alajuelense tras superar un desgarro en el cuádriceps.

se incorporará a los entrenamientos de Alajuelense tras superar un desgarro en el cuádriceps. El extremo colombiano no juega desde el 15 de febrero y se perdió nueve partidos oficiales.