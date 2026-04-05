“Se hicieron pruebas”: Machillo Ramírez confirma qué le pasó a Celso Borges en Alajuelense tras salir lesionado

Este domingo, las cosas no salieron bien para la Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto rojinegro dejó pasar una victoria que le hubiese asegurado permanecer en los puestos de clasificación. Ahora, depende de otros resultados para seguir e el cuarto lugar.

Por si fuera poco, sumado al empate por 1-1 ante Guadalupe, el León sufrió la lesión de Celso Borges cuando apenas se habían jugado 12 minutos de partido. El capitán debió salir y en su lugar ingresó Rashir Parkins.

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En conferencia de prensa, Machillo Ramírez dio detalles de la lesión que obligó al capitán manudo a salir del terreno de juego: “Celso viene saliendo de un tema muscular, no hubo un desgarro, pero se le hizo el tratamiento y se hicieron pruebas. Lastimosamente hoy se dio el resentimiento ahí“.

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Si bien el técnico de la Liga no confirmó que se trate de un desgarro, el resentimiento muscular provoca que esta semana entrante trabaje de manera apartada. El referente del equipo podría perderse un duelo decisivo el próximo sábado contra Sporting.

Celso Borges vuelve a sufrir una lesión muscular en Alajuelense

Esta es la sexta vez en la actual temporada en la que Celso Borges sufre una lesión muscular. Todas lo obligaron a perderse algunos encuentros. En las próximas horas podría confirmarse su ausencia para el siguiente compromiso.

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Este encuentro podría sentenciar las posibilidades de que Alajuelense se despida matemáticamente del primer lugar. No sólo eso, sino que hasta complicaría la clasificación dentro de los primeros cuatro, ya que el equipo de Carevic está a un punto de la Liga.

En resumen

Alajuelense empató 1-1 contra Guadalupe y pone en riesgo su permanencia en puestos clasificatorios.

contra Guadalupe y pone en riesgo su permanencia en puestos clasificatorios. Celso Borges sufrió su sexta lesión muscular de la temporada al minuto 12 del partido.

sufrió su sexta lesión muscular de la temporada al del partido. El técnico Machillo Ramírez confirmó que Borges se realizó pruebas en la semana.