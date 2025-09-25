Sonríe Vladimir Quesada: Saprissa recibe la noticia que tanto esperaba antes de enfrentar a Cartaginés

El Deportivo Saprissa recibió un impulso anímico de cara a su próximo compromiso en el Torneo de Apertura 2025. Warren Madrigal, quien estuvo involucrado en un escándalo por su ficha, dejó atrás la lesión que lo alejó de las canchas y ya se entrena con normalidad desde hace una semana bajo las órdenes de Vladimir Quesada.

El atacante estuvo varias semanas en recuperación y su ausencia fue notoria en el esquema ofensivo del campeón nacional. Madrigal aporta movilidad, frescura y gol, características que lo convierten en una pieza valiosa dentro del plantel.

¿Cuál es la otra buena noticia que recibió Vladimir Quesada?

La buena noticia llegó este jueves, cuando el preparador físico Josué Quesada confirmó que Madrigal no solo está recuperado, sino que tendrá participación en el juego del fin de semana. El cuerpo técnico lo ha ido llevando de manera gradual, hasta tener la certeza de que está listo para volver a competir.

“Warren ya está en condiciones de sumar minutos. La semana pasada entrenó a plenitud y se encuentra disponible para el próximo partido”, aseguró Quesada, en declaraciones que llenan de optimismo al entorno saprissista.

El regreso de Madrigal se producirá en un duelo clave: Saprissa recibirá al Club Sport Cartaginés este domingo 28 de septiembre, a las 16:00 horas, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. Un clásico provincial que suele tener alta intensidad y que ahora contará con una de las jóvenes joyas del equipo tibaseño.

Para Vladimir Quesada, la vuelta de Madrigal significa recuperar variantes en ataque y sumar calidad en momentos donde el calendario aprieta. La noticia no pudo llegar en mejor momento: Saprissa sonríe, y lo hace con una de sus promesas nuevamente en cancha.