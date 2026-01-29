Fue campeón en Saprissa y amargó a Cristiano Ronaldo, pero se retiró a los 30 para trabajar en una escuela: “Siempre quise retirarme joven”

Muchos aficionados del fútbol costarricense, cuando escuchan el nombre de Pablo Brenes, recuerdan tres cosas muy concretas. La primera, su fructífera etapa en el Deportivo Saprissa, donde ganó cinco campeonatos nacionales y fue parte del histórico Mundial de Clubes 2005.

Hoy, a los 43 años, el ex mediocampista oriundo de San Isidro de El General mira hacia atrás y no duda: “Fue la época más bonita, donde viví los mejores momentos de mi carrera”.

ver también Alajuelense quedó atrás: Tristan Demetrius consigue nuevo equipo en Costa Rica tras ser limpiado por Machillo Ramírez

La segunda imagen aparece ligada a la Selección de Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Brenes fue el autor del gol que selló el inolvidable 4-2 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y la tercera postal remite a uno de los grandes batacazos del fútbo tico en el siglo XXI: el título nacional conseguido en 2009 con el extinto Brujas FC.

“Siempre quise retirarme joven”

Sin embargo, la carrera de Brenes tuvo un final prematuro. En 2013, cuando militaba en Santos de Guápiles y sin haber cumplido siquiera los 31 años, decidió colgar los botines.

“Siempre que uno cambiaba de equipo era un momento de incertidumbre. Por eso me retiré joven, a los 30 años. Siempre quise retirarme joven porque uno tiene que buscar estabilidad y el fútbol es muy inestable”, explica hoy con honestidad.

Publicidad

Publicidad

¿Qué fue de Pablo Brenes?

Lejos de las canchas, el ex jugador del Monstruo, que también pasó por Pérez Zeledón y Cartaginés, encontró su lugar en la formación. Actualmente trabaja en un colegio privado como coordinador de ligas menores.

Pablo Brenes fue multicampeón en Saprissa (La Teja).

Publicidad

“La idea es dictarles las bases y formar a los chicos para facilitarles conseguir becas deportivas internacionales”, contó en entrevista con La Teja. Desde hace tres años coordina entrenadores, torneos nacionales e internacionales y toda la logística que implica el desarrollo juvenil.

Publicidad

Pablo Brenes trabaja como coordinador de ligas menores (La Teja).

Publicidad

Brenes no quiso quedarse quieto tras el retiro. Se capacitó, se formó como ingeniero en computación, obtuvo una maestría en análisis de datos deportivos y actualmente cursa dirección deportiva. “Uno vive actualizándose. Todo esto del análisis de datos ayuda a entrenadores, scouting y reclutamiento. El fútbol ha avanzado muchísimo”, sostuvo.

Su mirada sobre el presente morado

Radicado en Heredia, padre de Mathías (18) y Gabriel (12), todavía disfruta del estadio Ricardo Saprissa junto a su hijo menor. Desde ese lugar, también se permitió opinar sobre el momento del club.

Publicidad

Publicidad

Brenes en La Cueva junto a su familia (La Teja / Lente Morado).

ver también Presidente de Saprissa reveló si la interna de los capitanes con Jeaustin Campos puede tirar abajo su fichaje: “Romper la armonía”

“La afición de Saprissa es la más exigente del país y está acostumbrada a ganar. Siento que se han tomado decisiones que no han sido las mejores. Han traído jugadores que los entrenadores no han pedido y futbolistas sin minutos en otros países. Eso pasa factura. Saprissa tiene una base sólida, pero el recambio no ha respondido. Desde afuera es fácil hablar; habría que ver desde adentro cómo está todo para opinar con más criterio”, analizó Pablo Brenes, que supo ganarlo todo en Tibás.