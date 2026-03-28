La afición de la Liga Deportiva Alajuelense cree que, desde la salida de Marcelo Sarvas como asistente, el equipo no funciona de la misma manera. Los resultados que se dieron en este inicio de 2026 respaldan esta postura que mantienen los aficionados.

Marcelo Sarvas se marchó debido a que aceptó la propuesta del St. Louis de la MLS. Lo hizo antes de que comenzara el segundo semestre de la temporada 25-26. Rápidamente, los manudos sintieron lo que hasta el día de hoy manifiestan sobre el rendimiento del equipo.

Curiosamente, el Machillo Ramírez y su cuerpo técnico no quisieron contratar a un reemplazante de Sarvas. A tres meses de su salida de Alajuelense, el asistente técnico habló sobre esta decisión y se refirió también a su trabajo dentro del equipo campeón de la 31.

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Marcelo Sarvas habla después de marcharse a la MLS

“Yo creo que cada miembro tiene su importancia, su funcionalidad en la dinámica del equipo. Yo tenía mis responsabilidades. Me he acercado mucho con los jugadores, entendía el lado del jugador“, explicó Sarvas en una entrevista con Extra TV.

Pese a esto, el ex asistente técnico de Alajuelense no piensa que su salida provocó que los jugadores bajen el nivel: “Es imposible decir que por la salida mía pasó eso. No es correcto. No tengo nada para hablar de la capacidad del Macho, de Wardy (Alfaro)“.

Además, reveló que el cuerpo técnico no quiso contratar a otra persona en su lugar: “La salida mía, ellos decidieron no tener otro asistente. Estaban conformes. Creo que las cosas se van a ir normalizando“.

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En resumen