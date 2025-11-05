Entre Vélez y Santos: juveniles de Alajuelense reciben la noticia que puede cambiar sus carreras

Mientras el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense sueña con doblegar a Xelajú MC en la final y ser tricampeón de la Copa Centroamericana, varios de sus juveniles se toparon con una gran oportunidad en el plano internacional que puede servir como parte aguas en sus nóveles carreras.

Resulta que las categorías Sub-15 y Sub-21 disputarán prestigiosos torneos en México y Arabia Saudita, respectivamente, antes de fin de año. El objetivo es emular lo echo por la U-18, que atrapó miradas en Brasil al alcanzar las semifinales de la Copa Santiago, donde cayó por penales ante Gremio.

Aquel elenco fue seguido de cerca por Óscar “Machillo” Ramírez, en aquel entonces Coordinador de Desarrollo y Rendimiento de las ligas menores, quien quedó encantado con el desempeño del volante Deylan Aguilar y tiempo después le terminó dando su oportunidad en Primera División. Aunque esta clase de certámenes también le sirve a los jugadores como vidriera para mostrarse a los clubes del extranjero.

¿Qué torneos internacionales jugarán los cachorros de Alajuelense?

Jaime Pascual, flamante director de divisiones menores de Alajuelense, confirmó que la Sub-21 entrará en acción primero, cuando dispute un importante certamen en Veracruz, México, del 23 al 30 de noviembre: “Participan cuatro equipos de la liga mexicana y cuatro internacionales. Van Santos de Brasil, Vélez Sársfield de Argentina y Alianza de Colombia, además de nosotros”.

ver también Alajuelense golpea a Saprissa: el dato que deja a la Liga por encima de los morados ante los ojos del mundo

“Es un torneo de ocho equipos con formato competitivo y de alto nivel”, añadió Pascual, quien también dio detalles sobre el viaje de la U-15 hacia Emiratos Árabes Unidos para ser parte de una competición organizada por la MAHD Academy, la academia oficial del gobierno saudí, del 7 al 15 de diciembre.

“Todavía no hay rivales confirmados, pero el formato será de liguilla y luego eliminatoria”, detalló Pascual. De la edición pasada, que se jugó en Riad, participaron Manchester City (Inglaterra), Fluminense (Brasil), Cruz Azul (México), Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) y el anfitrión, MAHD Sports Academy.

Publicidad