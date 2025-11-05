Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Entre Vélez y Santos: juveniles de Alajuelense reciben la noticia que puede cambiar sus carreras

Desde Alajuelense confirmaron las oportunidades que les surgieron a los futbolistas de sus categorías menores.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Entre Vélez y Santos: juveniles de Alajuelense reciben la noticia que puede cambiarlo todo
© LDAEntre Vélez y Santos: juveniles de Alajuelense reciben la noticia que puede cambiarlo todo

Mientras el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense sueña con doblegar a Xelajú MC en la final y ser tricampeón de la Copa Centroamericana, varios de sus juveniles se toparon con una gran oportunidad en el plano internacional que puede servir como parte aguas en sus nóveles carreras.

Resulta que las categorías Sub-15 y Sub-21 disputarán prestigiosos torneos en México y Arabia Saudita, respectivamente, antes de fin de año. El objetivo es emular lo echo por la U-18, que atrapó miradas en Brasil al alcanzar las semifinales de la Copa Santiago, donde cayó por penales ante Gremio.

Aquel elenco fue seguido de cerca por Óscar “Machillo” Ramírez, en aquel entonces Coordinador de Desarrollo y Rendimiento de las ligas menores, quien quedó encantado con el desempeño del volante Deylan Aguilar y tiempo después le terminó dando su oportunidad en Primera División. Aunque esta clase de certámenes también le sirve a los jugadores como vidriera para mostrarse a los clubes del extranjero.

¿Qué torneos internacionales jugarán los cachorros de Alajuelense?

Jaime Pascual, flamante director de divisiones menores de Alajuelense, confirmó que la Sub-21 entrará en acción primero, cuando dispute un importante certamen en Veracruz, México, del 23 al 30 de noviembre: “Participan cuatro equipos de la liga mexicana y cuatro internacionales. Van Santos de Brasil, Vélez Sársfield de Argentina y Alianza de Colombia, además de nosotros”.

Alajuelense golpea a Saprissa: el dato que deja a la Liga por encima de los morados ante los ojos del mundo

ver también

Alajuelense golpea a Saprissa: el dato que deja a la Liga por encima de los morados ante los ojos del mundo

“Es un torneo de ocho equipos con formato competitivo y de alto nivel”, añadió Pascual, quien también dio detalles sobre el viaje de la U-15 hacia Emiratos Árabes Unidos para ser parte de una competición organizada por la MAHD Academy, la academia oficial del gobierno saudí, del 7 al 15 de diciembre.

“Todavía no hay rivales confirmados, pero el formato será de liguilla y luego eliminatoria”, detalló Pascual. De la edición pasada, que se jugó en Riad, participaron Manchester City (Inglaterra), Fluminense (Brasil), Cruz Azul (México), Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) y el anfitrión, MAHD Sports Academy.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Fernando Tena y Guatemala a la espera de uno de sus jugadores claves para enfrentar a Panamá y Surinam
Guatemala

Luis Fernando Tena y Guatemala a la espera de uno de sus jugadores claves para enfrentar a Panamá y Surinam

Inteligencia Artificial predice qué selecciones clasificarán al Mundial 2026
Fútbol Internacional

Inteligencia Artificial predice qué selecciones clasificarán al Mundial 2026

Costa Rica vs. Senegal ¿A qué hora cómo ver partido en TV y ONLINE?
Costa Rica

Costa Rica vs. Senegal ¿A qué hora cómo ver partido en TV y ONLINE?

Keylor Navas se ve involucrado en una polémica desde España con Thibaut Courtois
Costa Rica

Keylor Navas se ve involucrado en una polémica desde España con Thibaut Courtois

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo