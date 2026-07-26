A contramano de la afición: la inesperada frase de Ismael Rescalvo que no cayó bien en Alajuelense tras el debut

Alajuelense empató por 1-1 en su visita a Sporting en el primer partido del Apertura 2026.

En el último turno de este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense logró salvarse de la derrota en la primera jornada del Apertura 2026. El conjunto manudo igualó sobre el final ante Sporting con un gran gol de Kenyel Michel, quien ingresó en la segunda parte.

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Luego del partido, los aficionados rojinegros se expresaron en las redes sociales sobre la actuación del equipo en este debut. La mayoría de los comentarios fueron dirigidos a Ismael Rescalvo, debido a que el equipo no mostró un buen funcionamiento.

Para sorpresa de la afición, el técnico español se mostró en contra de estos mensajes e hizo un análisis diferente: “Merecimos ganar. Seguramente la gente que vino al estadio y vio el partido por televisión salió satisfecha, fue un equipo con valentía y hambre de ganar“.

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Y agregó: “Hay que rescatar cosas positivas del equipo, la actitud que tuvimos, la capacidad de reaccionar ante la adversidad. Respecto a la Supercopa, el equipo dio un paso hacia adelante y con un jugador menos quisimos tener la pelota”.

Ismael Rescalvo sigue sin ganar desde que llegó a Alajuelense

La afición, por su parte, criticó el juego del equipo y rescató que si no fuese por el ingreso de Kenyel Michel todo habría quedado con el marcador en contra. Con este empate, Ismael Rescalvo continúa sin ganar desde que asumió en Alajuelense.

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El próximo miércoles 29 de julio, Alajuelense tendrá su estreno a nivel internacional en esta temporada. Será la primera jornada de la Copa Centroamericana contra Xelajú en el Morera Soto, esperando la primera victoria de Rescalvo como DT manudo.