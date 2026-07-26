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Quién es Brayan Calderón, la promesa de Alajuelense de 17 años que cautivó a Ismael Rescalvo

Ismael Rescalvo decidió convocarlo para el primer partido de Alajuelense por el campeonato nacional.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El defensor estuvo en el banco.
© Albert Marín/FCRFEl defensor estuvo en el banco.

Este sábado, en el primer partido de la Liga Deportiva Alajuelense en el Apertura 2026, Ismael Rescalvo colocó en la convocatoria a varios juveniles del Centro de Alto Rendimiento. Entre ellos, estuvo Brayan Calderón, defensor de 17 años.

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El futbolista nacido en Alajuela, precisamente el 28 de febrero del 2009, formó parte por primera vez de la convocatoria de Alajuelense. Mientras un año atrás dejaba Carmelita para sumarse al cuadro manudo, hoy puede decir que ya estuvo en un partido del primer equipo.

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En julio de 2025, se mudó a Alajuelense para dar un salto en su carrera y luchar por el objetivo que está cada vez más cerca. Con su presencia en la lista de convocados contra Sporting, Calderón está a un paso de jugar su primer partido en la máxima categoría.

La despedida de Carmelita en 2025.

La despedida de Carmelita en 2025.

En noviembre de 2025, Brayan fue parte de la Selección de Costa Rica Sub-17 que disputó la Copa del Mundo en Qatar. Fue titular en los tres partidos que tuvo La Sele en la fase de grupos.

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Este año, también logró la clasificación al Mundial 2026 que nuevamente se disputará en tierras qataríes. Se espera que Calderón vuelva a formar parte de este seleccionado, ya que aún cuenta con la edad suficiente para ser convocado para La Sele.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Calderón con La Sele.

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En el año anterior, jugó como defensor central en la Tricolor. En este 2026, se desempeñó más como lateral izquierdo debido a su perfil zurdo. Además, Ismael Rescalvo lo considera para esa posición, según detalló Alajuelense en sus redes sociales.

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