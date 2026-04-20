En Alajuelense toman una decisión sobre el futuro de Joel Campbell tras el clásico con Saprissa y hay polémica: “Es morado”

El empate entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa dejó secuelas que van mucho más allá del marcador. En la antesala del clásico y con el foco puesto en el futuro inmediato del club, el nombre de Joel Campbell volvió a instalarse en el centro de la escena. Su contrato termina en junio de 2026, pero la discusión ya se adelantó varios meses y, como era de esperarse, llegó cargada de polémica.

Lo curioso es que el debate no nació por el mensaje de Campbell al camerino de Alajuelense, sino en la voz de los propios aficionados manudos. En la previa del partido, varios hinchas fueron consultados sobre una posible renovación del delantero, y las respuestas no hicieron más que evidenciar una grieta cada vez más profunda.

¿Qué dijo la afición de Alajuelense sobre Joel Campbell?

“Yo le renovaría nada más para ver a los periodistas”, lanzó uno de los aficionados, dejando entrever un condimento extra que siempre rodea a Joel: su pasado ligado al saprissismo. “Uno sabe que Joel es morado, pero no importa porque firmó con la Liga”, agregó, en una frase que resume perfectamente el ruido que genera su presencia en Alajuelense.

Pero no todas las voces fueron en esa línea. También hubo críticas directas al nivel mostrado por el atacante: “No demostró lo suficiente en la Liga. No lo contratamos para que sea un jugador regular, sino para que sea el mejor y más bien fue lo contrario”.

Incluso aparecieron cuestionamientos más concretos, apuntando a su impacto en momentos clave. “¿Qué gol importante ha hecho?”, se preguntó otro aficionado, reduciendo su aporte a un recuerdo puntual ante Olimpia. En un equipo que vive de resultados y de protagonismo, esa falta de peso en instancias determinantes termina siendo un argumento difícil de defender para quienes dudan de su continuidad.

Sin embargo, también hubo quienes pidieron paciencia. Algunos destacaron su experiencia, su recorrido internacional y la posibilidad de que aún pueda recuperar su mejor versión. “Todos tenemos una segunda oportunidad”, deslizaron, en un intento por equilibrar una balanza que hoy parece inclinarse hacia la incertidumbre más que hacia una decisión clara.

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Así, en Alajuelense el caso de Joel Campbell se transformó en un tema que excede lo futbolístico. Entre el debate por su rendimiento, el peso de su salario y ese eterno rótulo de “morado” que lo persigue, la dirigencia sabe que cualquier decisión generará ruido.

Datos Claves

El contrato del delantero Joel Campbell con Alajuelense finaliza en el mes de junio de 2026 .

con Alajuelense finaliza en el mes de . Aficionados manudos criticaron a Joel Campbell por no demostrar un nivel superior en el club.

por no demostrar un nivel superior en el club. Parte de la hinchada cuestiona la continuidad de Joel Campbell por su pasado en Saprissa.