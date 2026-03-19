El escándalo de Alejandro Bran salpica a otro jugador de Alajuelense: la foto que lo deja mal parado

La situación de Alejandro Bran volvió a generar ruido en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense y, esta vez, el escándalo sumó un nuevo capítulo que salpica a otro futbolista del plantel. En las últimas horas comenzó a circular una imagen en redes sociales que reavivó las especulaciones y dejó mal parado a más de uno dentro del club rojinegro.

La fotografía fue difundida por la página Sensación Deportiva y muestra a Alejandro Bran en lo que sería una salida nocturna en San José, acompañado de una mujer y otra persona, la cual según ese medio se trataría de otro futbolista de la Liga.

¿Quién sería el jugador de Alajuelense que estuvo con Alejandro Bran?

Se trataría, según Sensación Deportiva, de Kenneth Vargas, otro jugador de Alajuelense y uno de sus amigos más cercanos dentro del equipo. La escena, captada en un ambiente informal, no tardó en viralizarse y generar comentarios entre los aficionados.

En la imagen, ambos aparecen vestidos de manera casual: Bran con ropa blanca, similar a la que llevaba horas después en otro episodio que lo involucró, y el supuesto Vargas con una vestimenta de tono morado. Además, se observa la presencia de una joven y un detalle que no pasó desapercibido: en la mano del hombre que acompaña a Bran se aprecia lo que parece ser una botella de licor.

La imagen que involucraría a Kenneth Vargas. (Foto: Sensación Deportiva)

El contexto en el que aparece esta fotografía le agrega peso a la situación. Horas después, Alejandro Bran había sido noticia tras ser detenido en su condominio por oficiales de la policía, en un hecho que, según trascendió, estaría relacionado con molestias provocadas por el ruido de su motocicleta. Ese episodio ya había generado comentarios en el entorno del club.

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Hasta el momento, ni los futbolistas involucrados ni el club han emitido un pronunciamiento oficial sobre la imagen que circula en redes sociales. Sin embargo, el episodio vuelve a poner el foco sobre la disciplina interna y el manejo de situaciones extradeportivas en Alajuelense, en un contexto donde cualquier detalle termina amplificándose dentro y fuera del equipo.

Datos Claves

Alejandro Bran fue fotografiado en una salida nocturna en San José según Sensación Deportiva.

fue fotografiado en una salida nocturna en San José según Sensación Deportiva. El jugador Kenneth Vargas habría acompañado a Bran durante dicho evento en la capital.

habría acompañado a Bran durante dicho evento en la capital. Alejandro Bran fue detenido en su condominio por oficiales de policía tras ruidos de motocicleta.