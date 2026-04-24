Con Alajuelense al borde del fracaso, Kenneth Vargas lanza una frase contundente para la afición: “Siempre…”

A pesar de la contundente victoria por 5-2 ante Puntarenas FC en la penúltima jornada de la fase regular del Clausura 2026, el panorama de Liga Deportiva Alajuelense sigue siendo crítico.

El equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez llega a la fecha de cierre con la soga al cuello, ya que no depende de sus propios resultados para clasificar a las semifinales.

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Kenneth Vargas y un llamado a la unidad

En medio de la agonía manuda, Kenneth Vargas, autor del segundo gol en la goleada ante los porteños y una figura que ha estado en el centro de la polémica durante todo el semestre, decidió romper el silencio.

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A través de su cuenta de Instagram, el atacante de 24 años compartió una imagen de su última celebración, donde se lo ve de rodillas y apuntando al cielo, e hizo un llamado a la unidad en Alajuela de cara a la última batalla: “Juntos hasta el final. Siempre dándole gracias a Dios”.

Kenneth Vargas aún no pierde la esperanza (Instagram).

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Alajuelense apela al milagro

La hora de la verdad para Alajuelense será este domingo 26 de abril a partir de las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica). Para evitar cualquier tipo de ventaja deportiva, los encuentros decisivos se jugarán en simultáneo, y la Liga necesita que se cumplan dos escenarios sumamente complejos.

Por un lado, los rojinegros están obligados a sacar los tres puntos de visita en el Estadio Edgardo Baltodano ante un Municipal Liberia que se ha vuelto prácticamente invencible en esta segunda vuelta.

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Al mismo tiempo, tendrán que rezar para que haya una sorpresa mayúscula en el Estadio Colleya Fonseca: necesitan que el débil Guadalupe FC —un equipo ya descendido y que viene de ser vapuleado 5-0 por Saprissa— logre la hazaña de derrotar al sólido Cartaginés que dirige Amarini Villatoro. Si los brumosos logran puntuar, Alajuelense quedará eliminado sin importar lo que haga en la Ciudad Blanca.

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En síntesis

Kenneth Vargas pidió unidad en Instagram tras marcar en el 5-2 ante el Puerto: “Juntos hasta el final”.

pidió unidad en Instagram tras marcar en el 5-2 ante el Puerto: “Juntos hasta el final”. La Liga no depende de sí misma y necesita un milagro el domingo a las 4:00 p.m. para entrar a semis.

no depende de sí misma y necesita un milagro el domingo a las 4:00 p.m. para entrar a semis. Alajuelense debe vencer a Liberia y esperar que el descendido Guadalupe derrote a Cartaginés.