Dolor en Alajuelense: muere ex futbolista que escribió un capítulo fundamental en la historia del club

Liga Deportiva Alajuelense cosechó una buena semana en el plano deportivo, ganándole 1-0 a Antigua GFC para clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, y también a Saprissa en el clásico nacional, poniéndole fin a una racha negativa de más de cuatro años.

Sin embargo, de forma inesperada, a la institución le tocó comunicar una triste noticia que tocará la fibra sensible de aquellos liguistas más longevos.

Muere William Jiménez, ex futbolista de Alajuelense

A través de sus redes sociales, la Liga manifestó que “futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor” por el fallecimiento de William Jiménez Mora a los 76 años.

Publicidad

Publicidad

William Jiménez, posando con la bola durante su paso por Alajuelense. (Foto: sacada de La Teja)

Jiménez, un férreo central que se caracterizaba también por ser penalero, llegó al club procedente de Guanacasteca y dejó su huella al proclamarse campeón nacional en 1980 bajo la dirección técnica de Ivan Mraz.

Publicidad

Ese título, el decimotercero, fue fundamental en la historia de Alajuelense. Llegó para cortar con nueve años de sequía y tuvo un sabor especial por el hecho de haberle amargado el tricampeonato a Club Sport Herediano.

Publicidad

ver también Alajuelense lo hace oficial: Machillo Ramírez recibe una gran noticia después de su mejor semana en la Liga

La gesta se consumó el 8 de marzo de 1981, en el Estadio Nacional y con Jiménez como titular en la zaga: aquel día, los manudos se impusieron 1-0 con el gol de Jorge White al minuto 43, sellando el 2-0 en el global.