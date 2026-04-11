Decisión final con Kenneth Vargas: Machillo Ramírez ya resolvió el futuro del extremo tras la polémica que sacudió a Alajuelense

El margen de error se le acabó por completo a Liga Deportiva Alajuelense. Este sábado, los rojinegros visitan a Sporting FC con la soga al cuello y la obligación absoluta de sacar los tres puntos si quieren seguir con vida en el Torneo Clausura 2026.

Actualmente estancados en la quinta posición, viendo a Liberia por encima suyo en la tabla y fuera de la zona de semifinales, el técnico Óscar “Machillo” Ramírez necesita de todo su arsenal para revertir la crisis deportiva.

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Y es justamente en este contexto de máxima urgencia donde se resolvió la novela que acaparó los titulares durante los últimos dos días: el polémico caso de Kenneth Vargas.

El reporte que confirma la decisión final del Machillo

Minutos antes de este trascendental compromiso, el periodista Kevin Jiménez soltó la información que la afición liguista estaba esperando. A través de sus redes sociales, confirmó que el estratega rojinegro ya tomó una determinación definitiva respecto al delantero.

“Kenneth Vargas estará hoy en el juego ante Sporting FC, el jugador está convocado (probablemente será banca) y recuperado. El extremo desmintió que estuviera involucrado en un altercado en un bar el pasado fin de semana. Hoy estará disponible“, detalló el comunicador.

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Respaldo a Kenneth Vargas

Con esta acción, queda clarísimo que la directiva de la Liga Deportiva Alajuelense no encontró ninguna prueba que comprobara la supuesta presencia de su jugador en el bar La California el fin de semana anterior.

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Ante la falta de evidencias y tras la defensa pública del propio futbolista, la dirigencia y el cuerpo técnico eligieron creer en la palabra de Vargas y respaldarlo al ponerlo nuevamente en la cancha.

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En síntesis

Óscar “Machillo” Ramírez decidió convocar a Kenneth Vargas para el vital partido de este sábado ante Sporting FC, confirmando que el jugador está disponible y recuperado.

Al no existir pruebas del supuesto altercado nocturno, la directiva y el cuerpo técnico optaron por creer en la versión del jugador y respaldarlo para la recta final del torneo.

Alajuelense llega a este compromiso en la quinta posición, por debajo de Liberia, y necesita urgentemente la victoria para no despedirse de las semifinales del Clausura 2026.