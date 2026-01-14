Se complica la llegada de Jorge Álvarez a Alajuelense, pero Machillo Ramírez ya tiene otros fichajes en la mira: “Se está analizando”

Liga Deportiva Alajuelense pareciera tener su planilla casi cerrada para este semestre. Sin embargo, la cereza sobre el pastel sería el fichaje del volante hondureño Jorge Álvarez, por quien presentó una oferta formal que Olimpia rechazó de forma categórica en las últimas horas.

Las negociaciones no están caídas. Pero el León no está dispuesto a dejar ir a un rival directo a su mejor futbolista, que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026. Por eso, descartó el ofrecimiento de 100 mil dólares por la totalidad de la ficha de Álvarez que hizo la Liga, más un porcentaje de una futura venta para los catrachos, según reveló el periodista Kevin Jiménez.

Alajuelense no tiene un plan B para Jorge Álvarez

Jiménez explicó además, durante la emisión de este miércoles del programa Seguimos, que Alajuelense no se cierra a otras alternativas en el mercado de fichajes. Pero sí negó que estuvieran buscando contratar a un uruguayo que milita en la Liga Expansión de México, tal como dio a conocer Yashín Quesada.

“Lo que yo entiendo es que no hay uruguayos en la Liga Expansión, tal vez ahí hubo una confusión. Yo no tengo datos sobre una segunda opción, la opción principal es Jorge y hay otros jugadores que están siendo ofrecidos por los agentes, que Carlos Vela está analizando junto a Óscar Ramírez“, aseveró.

ver también Ángel Zaldívar llegó a Costa Rica, se vistió de Alajuelense y le pegó a Saprissa con la frase que más les duele a los morados

El torneo pasado había cuatro jugadores de Uruguay inscritos en la Segunda División del fútbol mexicano, de acuerdo a Transfermarkt. El central Gonzalo Rodríguez (Atlético La Paz) y los arietes Lucas Suárez (Dorados de Sinaloa), Maxi Pinela (Tepatitlán) y el que más minutos sumó, Joel Martínez (Correcaminos).

La Liga no se baja de la puja por el ’10’ de Olimpia

Hasta el momento, los Rojinegros cerraron únicamente las contrataciones de los delanteros Kenneth Vargas (el reemplazo de Kenyel Michel) y Ángel Zaldívar (para darle competencia a Ronaldo Cisneros) de cara a un exigente semestre, en el que peleará por la 32 y disputarán la Copa de Campeones de la Concacaf.

Publicidad

Publicidad

Por eso, buscan un salto de calidad en el mediocampo y el apuntado es Jorge Álvarez: si su fichaje no se da ahora, la Liga podría negociar directamente con el futbolista de 28 años en junio para llevárselo gratis de Olimpia, que tiene como objetivo renovarle contrato.

Jorge Álvarez, en acción durante la final ante Marathón. (Foto: Olimpia)

Publicidad

A pesar de que el “Mago” le planteó su deseo de emigrar, la directiva que preside Rafael Villeda tasó su ficha en 500 mil dólares. Una cifra bastante elevada para los estándares de la región e incluso de Alajuelense, que se caracteriza precisamente por su fuerte músculo económico.